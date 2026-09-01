Die schönsten privaten Chalets für eine Auszeit in den Bergen

Der Urlaub im privaten Chalet, Bungalow oder in der eigenen Ferienwohnung boomt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hierzulande schießen neue Refugien bereits wie die Schwammerln aus dem Boden. In Österreich und seinen Nachbarländern finden Sie Luxus-Chalets, Alm-Hütten und Almresorts, die Ihre verdiente Auszeit vom Alltag jetzt zum grandiosen privaten Ereignis mit viel Freiheit und Komfort machen. Und auch Wellness kommt nie zu kurz.

Private Chalets in der Natur

Bereits 2011 gegründet, bietet ALPS RESORTS individuelle Urlaubsmöglichkeiten in Österreich und Bayern. Das Angebot des Unternehmens umfasst mittlerweile mehr als 45 Hotels- und Ferienresorts in den österreichischen Alpen. In den Naturchalets Turracher Höhe genießt man beispielsweise exklusives Urlaubsfeeling inmitten der Nockberge auf etwa 1.700 Metern Höhe. Die Ferienhäuser verfügen über einen privaten Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool oder Hot Tub.

Einen gemütlichen und höchst privaten Rückzugsort findet man auch in den Alpenchalets Biberwier Zugspitze. In perfekter Verbindung von modernem Komfort mit alpiner Tradition, abgerundet durch die beeindruckende umliegende Tiroler Bergwelt, sind diese Ferienhäuser ein Garant für unvergessliche Momente im Sommer- und Winterurlaub in Österreich.

Abenteuer und Erholung

Für alle, die auch im Urlaub den perfekten Mix aus Abenteuer und Erholung suchen, ist das Bergresort Hauser Kaibling in der Region Schladming-Dachstein ein echtes Highlight. Direkt an der Piste gelegen, mit luxuriöser Ausstattung, Pool und Sauna, kann man sich hier Urlaubsträume in märchenhafter Bergkulisse erfüllen.

Herrlich entspannend ist auch der Urlaub im Mühlviertel. Das INNs Holz****S verfügt hier über elf Luxuschalets im Herzen des Böhmerwalds. Tipp: Die meisten privaten Ferienhäuser und Chalets sind auch wie gemacht für eine entspannte Zeit mit Hund. Mit weitläufigen Gärten und der Nähe zu Natur und Wanderwegen genießen Zwei- und Vierbeiner gleichermaßen ihre Ferien.

Die schönsten Chalets und Ferienhäuser

Bergresort Hauser Kaibling

© ALPS RESORTS

Ein Bergtraum von ALPS RESORTS.

Bergresort Hauser Kaibling: www.alps-resorts.com

Naturchalet Turracher Höhe

© ALPS RESORTS

ALPS RESORTS Chalets mitten im Zirbenwald.

Naturchalet Turracher Höhe: www.alps-resorts.com

INNs Holz****S

© INNs Holz

Luxus-Chalets im Mühlviertel.

INNs Holz: www.innsholz.at

Best of Chalets & Ferienhäuser

Almliesl: www.almliesl.com

Filzmoos: Dorfchalets & Sonnenseite Appartements: www.sonnenseite-filzmoos.at

PURESLeben Ferienhäuser in der Südsteiermark: www.puresleben.at

ALPS RESORTS: www.alps-resorts.com