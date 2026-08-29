Auszeit für die Seele: Österreichs schönste Wellness-Oasen

Diese Top-Adressen bringen Körper, Geist und Seele in Einklang.

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Top-Wellnesshotels bieten heutzutage viel mehr als nur Swimmingpool, Sauna und traditionelle Massagen. Im Mittelpunkt der liebsten Refugien der Redaktion stehen ganzheitliche Konzepte und Treatments, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringen.

Wellness und Genussküche

So gewinnt die Verbindung von Wellness und Kulinarik zunehmend an Bedeutung. Regionale Zutaten, gesunde Genussküche (in den besten Wellnesshotels genießt man Haubenkulinarik, die keine Wünsche offen lässt!), und Detox-Angebote ergänzen das klassische Spa-Erlebnis.

Individualisierte Treatments

Bei den Behandlungen liegt der Trend auf Individualisierung: Statt standardisierten Anwendungen setzt man auf maßgeschneiderte Programme, abgestimmt auf persönliche Regeneration. Schlaf-Behandlungen, Anti-Burn-Out-Programme, Biohacking-Technologien, gezielte Kälteanwendungen zur Aktivierung des Stoffwechsels, Dry Floating für tiefe Entspannung oder Anwendungen mit molekularem Wasserstoff, der im Longevity-Bereich für seine antioxidativen Eigenschaften geschätzt wird, – die besten Wellnesshotels in Österreich verbinden in neuen Programmen innovative Technologien mit modernen Vitalitätskonzepten.

Trend Longevity

Apropos Longevity: Der Begriff ist jetzt in aller Munde, es geht darum, die Gesundheitsspanne an die Lebensspanne anzugleichen. Viele Top-Wellnesshotels bieten neuerdings Longevity-Retreats mit Vorträgen, Workshops und individuell abgestimmten Trainingseinheiten. Zusätzlich setzt man auf Aktivprogramme wie Eisbaden oder Kryotherapie in der Kältekammer. Unsere liebsten Oasen überzeugen aber nicht nur mit innovativen Treatments, sondern auch mit beeindruckenden Spa-Landschaften, spektakulären Infinitypools und geschmackvollem Interieur. In großzügigen Ruheräumen mit Panoramablick schafft man eine Atmosphäre, in der das Loslassen ganz leicht fällt.

Best of Wellnesshotels

Puradies

© Puradies

Naturresort in Leogang mit 1.500 m2 Heaven Spa.

Puradies: www.puresleben.at

Good Life Resort Riederalm

dd © Lorenz Masser

4*S-Hotel mit Therme und 2.000 m2 Spa-Bereich in Leogang.

Good Life Resort Riederalm: www.riederalm.com

Bichlhof

© Bichlhof

Sport- und Wellnesshotel auf einem Sonnenplateau in Kitzbühel.

Bichlhof: www.bichlhof.at