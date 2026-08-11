Silvester auf den Malediven: Superstar Jessie J gibt exklusives Insel-Konzert

Türkisblaues Meer, Luxus-Villen und ein internationaler Popstar: Das One&Only Reethi Rah auf den Malediven fährt zu Silvester groß auf. Jessie J wird den Jahreswechsel 2026/27 mit einem exklusiven Live-Konzert begleiten.

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Wer den Jahreswechsel dieses Jahr besonders glamourös verbringen möchte, sollte seinen Blick Richtung Malediven richten. Das Luxusresort One&Only Reethi Rah im Nord-Malé-Atoll hat jetzt seinen Stargast für Silvester bekannt gegeben: Jessie J wird am 31. Dezember 2026 exklusiv für die Gäste des Resorts auftreten.

Damit setzt das Privatinsel-Resort seine Tradition fort, den Jahreswechsel mit internationalen Musikstars zu feiern. Vor der Kulisse des Indischen Ozeans soll Jessie J mit ihren größten Hits das neue Jahr einläuten.

Jessie J läutet auf der exklusiven Malediven-Insel das neue Jahr ein © Mitch Peyer / PR

Jessie J singt ihre Welthits am Strand

Die britische Sängerin zählt mit Songs wie "Price Tag", "Domino" und "Bang Bang" seit Jahren zu den bekanntesten Popstimmen der Welt. Ihre Musik verbindet Pop, Soul und R&B, dazu kommt ihre für energiegeladene Live-Auftritte bekannte Bühnenpräsenz.

Für ihren Auftritt müssen sich Fans allerdings in das Luxusresort einbuchen: Das Konzert ist ausschließlich Gästen des One&Only Reethi Rah vorbehalten.

"Mit einer Künstlerin wie Jessie J läuten wir 2027 spektakulär ein", erklärt Resort-General-Manager Jan Tibaldi.

© One&Only Reethi Rah

So luxuriös wird die Silvesternacht

Gestartet wird der Silvesterabend mit einem Cocktailempfang direkt am Strand. Anschließend folgt eine große Gala mit kulinarischen Spezialitäten und Live-Entertainment, bevor Jessie J für das musikalische Highlight des Abends sorgt.

Das Silvesterkonzert ist dabei nur der Höhepunkt eines mehrwöchigen Festtagsprogramms. Unter dem Motto "Time as One" dreht sich die Weihnachtszeit im Resort um gemeinsame Erlebnisse, Genuss und Entspannung.

© One&Only Reethi Rah

Luxusurlaub auf der Privatinsel

Das One&Only Reethi Rah gehört zu den exklusivsten Resorts der Malediven. Auf der Privatinsel befinden sich insgesamt 118 Strand-, Wasser- und Residenzvillen, die großzügig entlang der Küste verteilt sind. Dazu kommen sechs Restaurants und Bars, ein Spa, Tennisplätze, ein Wassersportzentrum, ein Künstleratelier und zahlreiche Sport- und Freizeitangebote.

Wer Silvester also schon immer einmal barfuß am Strand, mitten im Indischen Ozean und mit einem privaten Jessie-J-Konzert feiern wollte, bekommt zum Jahreswechsel 2026/27 die Gelegenheit dazu.