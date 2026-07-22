Das beste Hotel-Erlebnis der Welt gibt es in unserem Nachbarland

Königliche Gäste, persönliche Butler und ein Concierge-Team, das Wünsche erfüllt, bevor sie ausgesprochen werden: Das legendäre Badrutt’s Palace in St. Moritz wurde für das beste Hotelerlebnis der Welt ausgezeichnet.

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Noch bevor im September die begehrte Liste der "The World’s 50 Best Hotels 2026" präsentiert wird, steht ein großer Gewinner bereits fest: Das Badrutt’s Palace in der Schweiz erhält den SeiBellissimi Art of Hospitality Award 2026. Damit wird das Grandhotel für seine außergewöhnliche Gastfreundschaft, seinen aufmerksamen Service und die besondere Atmosphäre im gesamten Haus geehrt.

Dieses Hotel bietet das beste Service-Erlebnis

Der Spezialpreis zeichnet nicht automatisch die Nummer eins des gesamten Hotel-Rankings aus. Stattdessen geht es um etwas, das sich nur schwer in Sterne, Zimmergrößen oder Preise fassen lässt: das Gefühl, als Gast vom ersten Moment an willkommen und rundum umsorgt zu sein.

Mehr als 800 Mitglieder der internationalen "The World’s 50 Best Hotels Academy" wurden gefragt, in welchem Hotel sie während des mittlerweile dreijährigen Abstimmungszeitraums ihr herausragendstes Gastfreundschaftserlebnis hatten. Die meisten Stimmen gingen an das Badrutt’s Palace. Bewertet wurden dabei nicht nur der Empfang oder der klassische Zimmerservice. Auch das Ambiente, die Gastronomie, besondere Erlebnisse, die Ausstattung und vor allem die Herzlichkeit der Mitarbeitenden flossen in die Entscheidung ein.

© Badrutt's Palace

Das "Wohnzimmer von St. Moritz"

Das hoch über dem St. Moritzersee gelegene Hotel zählt seit seiner Eröffnung im Jahr 1896 zu den bekanntesten Grandhotels Europas. Mit seinen neugotischen Türmchen thront das Badrutt’s Palace auf rund 1.830 Metern Höhe über dem Engadin und wird seit Generationen als das "Wohnzimmer von St. Moritz" bezeichnet.

Gegründet wurde das Haus von Caspar Badrutt. Das Hotel trug maßgeblich dazu bei, dass sich das einst beschauliche Bergdorf zu einem der glamourösesten Wintersportorte der Welt entwickelte. Bis heute steigen hier Mitglieder königlicher Familien, Hollywood-Stars, Künstler, Sportler und internationale Trendsetter ab.

Zu den berühmtesten Stammgästen zählte Regisseur Alfred Hitchcock. Seine Suite 501 gehört noch immer zu den legendärsten Unterkünften des Hauses.

700 Mitarbeiter kümmern sich um jedes Detail

Besonders im Winter zeigt sich, warum das Palace nun mit dem renommierten Hospitality Award ausgezeichnet wurde. In der Hochsaison kümmern sich rund 700 Mitarbeiter um die Gäste. Wer eine Suite bewohnt, kann auf die Unterstützung eines persönlichen Butlers zählen.

Auch das Concierge-Team ist für außergewöhnliche Wünsche bekannt. Private Shopping-Termine auf der luxuriösen Via Serlas, individuelle Ausflüge durch das Engadin oder besondere Überraschungen sollen möglichst organisiert werden, bevor der Gast überhaupt danach fragen muss. Selbst die Wege innerhalb des Resorts wurden optimiert: Ein unterirdischer Durchgang samt Rolltreppe verbindet das Haupthaus mit dem Restaurantkomplex Chesa Veglia. Gäste müssen dadurch selbst bei Schnee und Eis nicht mehr über die steile Straße gehen.

© Badrutt's Palace

Historischer Palast trifft auf modernen Luxus

Trotz seiner langen Geschichte ist das Badrutt’s Palace nicht in der Vergangenheit stehen geblieben. Mit dem vom italienischen Stararchitekten Antonio Citterio entworfenen Serlas-Flügel begann zuletzt ein neues Kapitel.

Heute verfügt das Hotel über 163 Zimmer, darunter 47 Suiten, sowie zahlreiche Restaurants und Bars. Das Angebot reicht von internationaler Spitzenküche über traditionelle alpine Spezialitäten bis zu modernen Gastronomiekonzepten.

Der neue Award zeigt allerdings: Entscheidend sind am Ende nicht nur die prächtige Fassade, der Panoramablick oder die luxuriösen Suiten. Es ist die besondere Art, wie Gäste behandelt werden, die das Badrutt’s Palace derzeit von den berühmtesten Hotels der Welt abhebt.