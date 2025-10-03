Alles zu oe24VIP
Maurice Shourot
© Maurice Shourot

Vorarlberg

Lebenslang! 26-Jähriger erschlug Ex-Freundin und versteckte Leiche im Gebüsch

03.10.25, 19:31
Der Spanier hat seine Ex-Freundin, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, brutal ermordet und anschließend die Leiche in einem Gebüsch abgelegt. Jetzt erhielt er wegen Morde das Urteil lebenslänglich. 

Wegen Mordes ist ein 26-Jähriger am Freitagabend am Landesgericht Feldkirch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

25-jährige Ex-Partnerin 

Die Geschworenen sahen es einhellig als erwiesen an, dass der Angeklagte im September 2024 seine 25-jährige Ex-Partnerin mit einem länglichen Gegenstand brutal erschlagen hat. Außerdem hat er an Angehörige des Opfers Zahlungen in der Gesamthöhe von 110.000 Euro zu leisten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

"Ausmaß der Gewalt" 

Der Richter hob in seiner Urteilsbegründung das "Ausmaß der Gewalt" bei der Tat hervor. Ebenso wirkte sich erschwerend aus, dass es sich bei dem Opfer um die Mutter der beiden Kinder des Angeklagten handelte.

"Keine andere Möglichkeit" gegeben 

Angesichts dieser Umstände und eines fehlenden Geständnisses habe es in Bezug auf die lebenslange Freiheitsstrafe "keine andere Möglichkeit" gegeben, so der Richter. Der 26-Jährige hatte die Tötung der Frau bis zuletzt bestritten.

