Luftburg im Prater: "Weihnachtszauber ohne Ruhetag"

Das Restaurant Luftburg - Kolarik im Prater öffnet in den Weihnachtsferien täglich bereits um 11:00 Uhr.

Wenn die Stadt in festlichem Glanz erstrahlt und die Weihnachtsferien beginnen, wird die Luftburg – Kolarik im Prater zum idealen Rückzugsort für Familien. Das weltweit größte vollzertifizierte Bio-Restaurant setzt in der besinnlichsten Zeit des Jahres auf maximale Gastfreundschaft: Während der gesamten Weihnachtsferien öffnet das Haus seine Pforten täglich bereits ab 11:00 Uhr.

Diese erweiterten Öffnungszeiten gelten ausnahmslos auch für die Feiertage: Sowohl am Heiligen Abend (24.12.) als auch am Silvestertag (31.12.) und am Neujahrstag (01.01.) begrüßt das Team der Luftburg seine Gäste ab 11:00 Uhr.

Ein Paradies für Familien: Indoor-Geborgenheit und Outdoor-Action

Die Luftburg unterstreicht damit erneut ihre Position als eines der familienfreundlichsten Restaurants der Stadt. Während die Erwachsenen die 100 % zertifizierte Bio-Küche genießen, bietet die „Gute Kinderstube“ – ein liebevoll gestalteter Indoor-Spielraum – den kleinsten Gästen einen sicheren Ort zum Entdecken und Spielen.

Für Bewegung an der frischen Luft ist ebenfalls gesorgt: Bei Schönwetter stehen die legendären Luftburgen im Außenbereich bereit. Hier können Kinder nach Herzenslust gratis springen und sich austoben, was den Restaurantbesuch zu einem unvergesslichen Ferienerlebnis für Groß und Klein macht.

Winterburg: Besinnlichkeit im Gastgarten bis 06. Jänner 2026

Ein besonderes Highlight ist die Winterburg im festlich beleuchteten Gastgarten. Unter dem Motto „Bio-Punsch und Winterzauber“ lädt das Areal (weitere Infos unter www.kolarik.at/winterburg) zum Verweilen ein. Gäste können sich an heißem Bio-Glühwein oder fruchtigem Bio-Apfelpunsch wärmen, während weihnachtliche Musik für die passende Untermalung sorgt. Wer sich sportlich betätigen will, kann das an den gratis Boccia Bahnen. Und wer noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, wird im hauseigenen Shop „Krimskrams & Kramuri“ fündig, der eine kuratierte Auswahl an liebevollen Geschenkideen bereithält.