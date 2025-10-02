Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Geplantes Attentat auf Oktoberfest: "Bombiges Erlebnis auf der Wiesn“
© Privat

Arsenal an Waffen

Geplantes Attentat auf Oktoberfest: "Bombiges Erlebnis auf der Wiesn“

02.10.25, 13:44
Teilen

Ein 57-jähriger Handwerker aus Starnberg soll seinen Vater erschossen, seine Mutter angeschossen und Sprengfallen gelegt haben. Mit einem Drohschreiben löste er außerdem die mehrstündige Sperrung des Oktoberfests aus. Der mutmaßliche Täter verfügte über ein ganzes Arsenal an Bomben. 

Martin P. (57) aus Starnberg soll am Freitag eine Serie von Taten verübt haben, die Polizei und Bevölkerung in Atem hielt.

Vater erschossen, Mutter verletzt 

Zunächst soll er seinen Vater erschossen und seine Mutter angeschossen haben. Anschließend richtete er sich selbst.

Doch damit nicht genug: Mit einem Drohbrief kündigte er ein „bombiges Erlebnis auf der Wiesn“ an, wie die deutsche "Bild" berichtet. Die Polizei sperrte das Oktoberfest in München für rund sieben Stunden, bevor Entwarnung gegeben werden konnte.

München
© APA/dpa/Felix Hörhager

München
© APA/dpa/Felix Hörhager

München
© APA/dpa/Felix Hörhager
 

Ein Arsenal an Waffen

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte Martin P. nicht nur sein Elternhaus in Brand gesetzt, sondern auch mehrere Autos mit Molotowcocktails attackiert. In seinem Haus und Garten fanden Einsatzkräfte zudem präparierte Sprengfallen – darunter mutmaßliche Rohrbomben mit Fernzündern, Handgranaten mit Stolperdraht und weitere explosive Konstruktionen.

Die Gefahr war so groß, dass sich die Polizei zunächst nur per Hubschrauber dem brennenden Haus näherte. Insgesamt waren mehr als 500 Beamte im Einsatz

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden