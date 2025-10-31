Besten Hotels der Welt gekürt: Wiener Hotel schafft es unter die Top-50!

In London wurden die World’s 50 Best Hotels 2025 gekürt – das ultimative Ranking für alle, die wissen wollen, wo man wirklich am schönsten der Welt übernachtet. Das neue beste Hotel der Welt liegt in Asien. Eine Wiener-Ikone schafft es auf Platz 49.
In einer glitzernden Gala in London wurden die besten Hotels der Welt gefeiert. Über 800 Reise-Expertinnen, Luxusliebhaber und Journalistinnen hatten abgestimmt.
Das Ergebnis: 22 Länder auf sechs Kontinenten, jede Menge Überraschungen – und ein klarer Trend: Asien regiert den Luxus.
Das beste Hotel der Welt ist...
Die Nummer 1 der Welt in der Liste The World’s 50 Best Hotels 2025 ist: Rosewood Hong Kong. Damit gelingt dem Haus ein beeindruckender Sprung – im Vorjahr lag es noch auf Platz 3 – und zugleich die Höchstauszeichnung als „Bestes Hotel in Asien“.
Das 65-stöckige Hotel, entworfen vom taiwanesischen Stararchitekt Tony Chi, thront über dem Victoria Harbour und bietet 413 luxuriöse Zimmer, elf Restaurants und Bars, ein Infinity-Pool mit überraschendem Hafenblick sowie ein innovatives Wellness-Refugium namens Asaya, das neun Treatment-Räume und eigene Spa-Lodges umfasst.
Der Aufstieg von Rosewood Hong Kong spiegelt nicht nur seine architektonische Brillanz, sondern ebenso außergewöhnliche Gästeerlebnisse und Service, die von den Voter:innen gewürdigt wurden.
Weitere Highlights aus der Top 5
- Nr. 2: Four Seasons Bangkok am Chao Phraya – ein urbanes Flussjuwel im kreativen Zentrum Bangkoks
- Nr. 3: Capella Bangkok – vergangenes Jahr noch Platz 1, in 2025 knapp dahinter
- Nr. 4: Passalacqua am Comer See – ein exquisiter Gewinner des Boutique-Awards aus Italien
- Nr. 5: Raffles Singapore – ein Klassiker, der sich elegant behauptet
Luxusliebhaber dürfen sich also auf Hotels freuen, die sowohl Traditionswert als auch Innovation vereinen.
Ein Blick nach Osten und nach Wien
Die Dominanz Asiens ist unübersehbar: Hong Kong, Bangkok, Tokio, Singapur, Bali, Peking – viele dieser Städte liefern gleich mehrere Sieger. Und auch abseits der großen Drehkreuze ist Qualität vertreten: ein erst vor kurzem eröffnetes Hotel in Peking erhielt schon den Preis für das „Best New Hotel“, während eine Lodge in der afrikanischen Wildnis den Kunst-Design-Preis des Jahres abräumte.
Auf nationaler Ebene zeigt sich: Auch in Europa verliert etwa ein Wiener Ikone nicht den Anschluss – das Hotel Sacher sicherte sich einen Platz auf der Liste und landet auf Rang 49.
Die 50 besten Hotels der Welt im Überblick
- Rosewood Hong Kong Hong Kong
- Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River Bangkok
- Capella Bangkok Bangkok
- Passalacqua Lake Como
- Raffles Singapore Singapore
- Atlantis The Royal Dubai
- Mandarin Oriental Bangkok Bangkok
- Chablé Yucatán Chocholá
- Four Seasons Firenze Florence
- Upper House Hong Kong Hong Kong
- Copacabana Palace Rio de Janeiro
- Capella Sydney Sydney
- Royal Mansour Marrakech
- Mandarin Oriental Qianmen Beijing
- Bulgari Tokyo Tokyo
- Claridge's London
- Four Seasons Astir Palace Athens
- Desa Potato Head Bali
- Le Bristol Paris
- Jumeirah Marsa Al Arab Dubai
- Cheval Blanc Paris Paris
- Bulgari Roma Rome
- Hôtel de Crillon Paris
- Rosewood São Paulo São Paulo
- Aman Tokyo Tokyo
- Hotel Il Pellicano Porto Ercole
- Hôtel du Couvent Nice
- Soneva Fushi Maldives
- The Connaught London
- La Mamounia Marrakech
- Raffles London at The OWO London
- The Emory London
- Maroma Riviera Maya
- The Calile Brisbane
- The Lana Dubai
- Hôtel de Paris Monte-Carlo Monaco
- Janu Tokyo Tokyo
- The Taj Mahal Palace Mumbai
- One&Only Mandarina Riviera Nayarit
- Singita – Kruger National Park Kruger National Park
- Mandarin Oriental Hong Kong Hong Kong
- Hotel Bel-Air Los Angeles
- The Mark New York
- Las Ventanas al Paraíso Los Cabos
- The Tokyo Edition Toranomon Tokyo
- Hotel The Mitsui Kyoto
- Estelle Manor Witney
- Grand Park Hotel Rovinj Rovinj
- Hotel Sacher Vienna Vienna
- Mandapa Bali
Spezial-Auszeichnungen
- Nikka Best New Hotel Award Mandarin Oriental Qianmen, Beijing
- SevenRooms Icon Award Ian Schrager
- Eco Hotel Award Desa Potato Head, Bali
- American Express Travel One To Watch Award Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island
- Lost Explorer Best Beach Hotel Award Atlantis The Royal, Dubai
- SeiBellissimi Art of Hospitality Award Soneva Fushi, Maldives
- Best Boutique Hotel Award Passalacqua, Lake Como
- Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award Four Seasons
- WhistlePig Highest Climber Award Royal Mansour, Marrakech
- Lavazza Highest New Entry Award Copacabana Palace, Rio de Janeiro
- Johnnie Walker Art of Design Award Singita – Kruger National Park
Die Liste von 2025 besiegelt einen klaren Trend: Der Luxusreisemarkt verschiebt sich nach Osten und Süden. Nachfrage und Innovationskraft tragen dazu bei, dass Hotels in Asien und darüber hinaus nicht nur aufholen, sondern oft sogar die Spitzenplätze übernehmen.
Die Krone geht an das Rosewood Hong Kong – aber viele Häuser in den Top 50 zeigen, dass der Luxus von morgen nicht nur in klassischen Metropolen residiert, sondern an überraschenden Orten mit frischem Design, lokaler Identität und herausragendem Service.