Besten Hotels der Welt gekürt: Wiener Hotel schafft es unter die Top-50!
© Hotel Sacher

The World's 50 Best

Besten Hotels der Welt gekürt: Wiener Hotel schafft es unter die Top-50!

31.10.25, 10:07
Teilen

In London wurden die World’s 50 Best Hotels 2025 gekürt – das ultimative Ranking für alle, die wissen wollen, wo man wirklich am schönsten der Welt übernachtet. Das neue beste Hotel der Welt liegt in Asien. Eine Wiener-Ikone schafft es auf Platz 49.

In einer glitzernden Gala in London wurden die besten Hotels der Welt gefeiert. Über 800 Reise-Expertinnen, Luxusliebhaber und Journalistinnen hatten abgestimmt.

Das Ergebnis: 22 Länder auf sechs Kontinenten, jede Menge Überraschungen – und ein klarer Trend: Asien regiert den Luxus. 

Das beste Hotel der Welt ist...

Die Nummer 1 der Welt in der Liste The World’s 50 Best Hotels 2025 ist: Rosewood Hong Kong. Damit gelingt dem Haus ein beeindruckender Sprung – im Vorjahr lag es noch auf Platz 3 – und zugleich die Höchstauszeichnung als „Bestes Hotel in Asien“.

© Rosewood Hong Kong

Das 65-stöckige Hotel, entworfen vom taiwanesischen Stararchitekt Tony Chi, thront über dem Victoria Harbour und bietet 413 luxuriöse Zimmer, elf Restaurants und Bars, ein Infinity-Pool mit überraschendem Hafenblick sowie ein innovatives Wellness-Refugium namens Asaya, das neun Treatment-Räume und eigene Spa-Lodges umfasst.

Besten Hotels der Welt gekürt: Wiener Hotel schafft es unter die Top-50!
© Rosewood Hong Kong

Der Aufstieg von Rosewood Hong Kong spiegelt nicht nur seine architektonische Brillanz, sondern ebenso außergewöhnliche Gästeerlebnisse und Service, die von den Voter:innen gewürdigt wurden.

Weitere Highlights aus der Top 5

  • Nr. 2: Four Seasons Bangkok am Chao Phraya – ein urbanes Flussjuwel im kreativen Zentrum Bangkoks
  • Nr. 3: Capella Bangkok – vergangenes Jahr noch Platz 1, in 2025 knapp dahinter
  • Nr. 4: Passalacqua am Comer See – ein exquisiter Gewinner des Boutique-Awards aus Italien
  • Nr. 5: Raffles Singapore – ein Klassiker, der sich elegant behauptet

Luxusliebhaber dürfen sich also auf Hotels freuen, die sowohl Traditionswert als auch Innovation vereinen.

Besten Hotels der Welt gekürt: Wiener Hotel schafft es unter die Top-50!
© Passalacqua

Ein Blick nach Osten und nach Wien

Die Dominanz Asiens ist unübersehbar: Hong Kong, Bangkok, Tokio, Singapur, Bali, Peking – viele dieser Städte liefern gleich mehrere Sieger. Und auch abseits der großen Drehkreuze ist Qualität vertreten: ein erst vor kurzem eröffnetes Hotel in Peking erhielt schon den Preis für das „Best New Hotel“, während eine Lodge in der afrikanischen Wildnis den Kunst-Design-Preis des Jahres abräumte.

Auf nationaler Ebene zeigt sich: Auch in Europa verliert etwa ein Wiener Ikone nicht den Anschluss – das Hotel Sacher sicherte sich einen Platz auf der Liste und landet auf Rang 49.

Besten Hotels der Welt gekürt: Wiener Hotel schafft es unter die Top-50!
© Hotel Sacher

Die 50 besten Hotels der Welt im Überblick

  1. Rosewood Hong Kong Hong Kong
  2. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River Bangkok
  3. Capella Bangkok Bangkok
  4. Passalacqua Lake Como
  5. Raffles Singapore Singapore
  6. Atlantis The Royal Dubai
  7. Mandarin Oriental Bangkok Bangkok
  8. Chablé Yucatán Chocholá
  9. Four Seasons Firenze Florence
  10. Upper House Hong Kong Hong Kong
  11. Copacabana Palace Rio de Janeiro
  12. Capella Sydney Sydney
  13. Royal Mansour Marrakech
  14. Mandarin Oriental Qianmen Beijing
  15. Bulgari Tokyo Tokyo
  16. Claridge's London
  17. Four Seasons Astir Palace Athens
  18. Desa Potato Head Bali
  19. Le Bristol Paris
  20. Jumeirah Marsa Al Arab Dubai
  21. Cheval Blanc Paris Paris
  22. Bulgari Roma Rome
  23. Hôtel de Crillon Paris
  24. Rosewood São Paulo São Paulo
  25. Aman Tokyo Tokyo
  26. Hotel Il Pellicano Porto Ercole
  27. Hôtel du Couvent Nice
  28. Soneva Fushi Maldives
  29. The Connaught London
  30. La Mamounia Marrakech
  31. Raffles London at The OWO London
  32. The Emory London
  33. Maroma Riviera Maya
  34. The Calile Brisbane
  35. The Lana Dubai
  36. Hôtel de Paris Monte-Carlo Monaco
  37. Janu Tokyo Tokyo
  38. The Taj Mahal Palace Mumbai
  39. One&Only Mandarina Riviera Nayarit
  40. Singita – Kruger National Park Kruger National Park
  41. Mandarin Oriental Hong Kong Hong Kong
  42. Hotel Bel-Air Los Angeles
  43. The Mark New York
  44. Las Ventanas al Paraíso Los Cabos
  45. The Tokyo Edition Toranomon Tokyo
  46. Hotel The Mitsui Kyoto
  47. Estelle Manor Witney
  48. Grand Park Hotel Rovinj Rovinj
  49. Hotel Sacher Vienna Vienna
  50. Mandapa Bali

Spezial-Auszeichnungen

  • Nikka Best New Hotel Award Mandarin Oriental Qianmen, Beijing
  • SevenRooms Icon Award Ian Schrager
  • Eco Hotel Award Desa Potato Head, Bali
  • American Express Travel One To Watch Award Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island
  • Lost Explorer Best Beach Hotel Award Atlantis The Royal, Dubai
  • SeiBellissimi Art of Hospitality Award Soneva Fushi, Maldives
  • Best Boutique Hotel Award Passalacqua, Lake Como
  • Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award Four Seasons
  • WhistlePig Highest Climber Award Royal Mansour, Marrakech
  • Lavazza Highest New Entry Award Copacabana Palace, Rio de Janeiro
  • Johnnie Walker Art of Design Award Singita – Kruger National Park

Besten Hotels der Welt gekürt: Wiener Hotel schafft es unter die Top-50!
© Soneva Fushi

Die Liste von 2025 besiegelt einen klaren Trend: Der Luxusreisemarkt verschiebt sich nach Osten und Süden. Nachfrage und Innovationskraft tragen dazu bei, dass Hotels in Asien und darüber hinaus nicht nur aufholen, sondern oft sogar die Spitzenplätze übernehmen.

Die Krone geht an das Rosewood Hong Kong – aber viele Häuser in den Top 50 zeigen, dass der Luxus von morgen nicht nur in klassischen Metropolen residiert, sondern an überraschenden Orten mit frischem Design, lokaler Identität und herausragendem Service.

