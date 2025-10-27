Gekürt! Das beste All-inclusive-Hotel Europas ist...

Traumurlaub deluxe: Bei den "World Travel Awards" wurden die Tourismus-"Oscars" vergeben. Wir verraten, welches All-inclusive-Hotel das beste Europas ist. Der diesjährige Gewinner befindet sich in Griechenland.

Die "Oscars der Reisebranche" sind vergeben – und die Reiselustigen dieser Welt haben wieder Grund zum Träumen. Bei den diesjährigen World Travel Awards 2025 wurde die Crème de la Crème des globalen Tourismus gefeiert: von den besten Airlines und Beachclubs bis hin zu den luxuriösesten Hotels und Traumresorts. Wer hier eine Auszeichnung bekommt, darf sich offiziell zu den Besten der Besten zählen.

Unter den strahlenden Gewinnern der diesjährigen Gala findet sich auch ein alter Bekannter: das Ikos Odisia auf Korfu. Das elegante Luxusresort wurde erneut zum "Europe’s Leading All-Inclusive Resort" gekürt – und verteidigt damit souverän seinen Titel aus dem Vorjahr.

© Ikos Odisia

Während renommierte Häuser aus Griechenland, Portugal, der Türkei und Italien um den begehrten Award kämpften – darunter das legendäre Club Med Da Balaia an der Algarve oder das Concorde De Luxe Resort in Antalya – fiel die Entscheidung der Jury abermals zugunsten der griechischen Inselidylle.

Ikos Odisia ist bestes All-inclusive-Hotel Europas

Eingebettet in eine ruhige Bucht an der Westküste Korfus, empfängt das Ikos Odisia seine Gäste mit dem Versprechen: "Unconditional Luxury". Und das nehmen die Gastgeber wörtlich. Auf 60 Hektar üppig grüner Landschaft verteilen sich elegante Suiten, Gourmetrestaurants mit Meerblick und ein goldener Privatstrand, der direkt in das türkisblau glitzernde Ionische Meer übergeht.

© Ikos Odisia

Zum Rundum-Sorglos-Paket gehören nicht nur Pools, Kids-Klubs, Tennisplätze und ein exklusiver Spa-Bereich, sondern auch Aktivitäten wie Segeln, Stand-up-Paddling oder Yoga unter Olivenbäumen.

Ein Preis mit Prestige

Die World Travel Awards gelten seit ihrer Gründung 1993 als die renommierteste Auszeichnung der Tourismusbranche. Die Jury – bestehend aus Fachleuten und Führungskräften aus aller Welt – wählt jährlich die Besten der Besten.

Dass der Preis nun schon zum zweiten Mal nach Korfu geht, zeigt: Griechenland hat das All-Inclusive-Konzept neu definiert – weniger Massenbuffet, mehr Maßanzug aus Stil, Service und Sinnlichkeit.

Unsere Redaktion durfte das Resort bereits besuchen – und kann die Entscheidung der Jury nur bestätigen – das Ikos Odisia ist einfach zum Verlieben!