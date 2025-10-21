Vier österreichische Spa-Hotels laut "Times" unter den 50 besten der Welt

Die "Times" hat die 50 besten Spas der Welt gekürt. Vier Hotels in Österreich schafften es ins Ranking.

Der Herbst ist die beste Zeit für eine Wellness-Auszeit. Wer also jetzt einen Spa-Urlaub plant, sollte einen Blick in die aktuelle Liste der "World’s 50 Best Spas 2025" der britischen Zeitschrift "Times" werfen. Die Zeitung hat gemeinsam mit dem Reiseveranstalter Healing Holidays die besten Adressen für Erholung weltweit gekürt – von romantischen Rückzugsorten in der Toskana bis zu Hightech-Medi-Spas in Bangkok.

Und: Auch Österreich spielt in der internationalen Wellness-Elite ganz vorne mit. Gleich vier Häuser aus der Alpenrepublik haben es unter die 50 besten weltweit geschafft – eines davon wurde sogar in seiner Kategorie zum Besten der Welt gewählt.

Best Detox Spa: Park Igls, Tirol

© Park Igls

Nur 15 Minuten von Innsbruck entfernt, liegt eines der traditionsreichsten Gesundheitsresorts Europas: das Park Igls Medical Spa, ausgezeichnet als Best Detox Spa 2025. Hier dreht sich alles um die berühmte Mayr-Kur, eine ärztlich betreute Detox-Methode, die den Darm als Schlüssel zur ganzheitlichen Gesundheit versteht.

Die Gäste erwarten tägliche Bauchmassagen, stille Mahlzeiten und das berühmte Glas Epsomsalz-Wasser am Morgen. Der Stil: mehr medizinisch als mondän, doch mit eleganten Zimmern, professioneller Betreuung und herrlicher Tiroler Bergluft. Wer hier ankommt, verlässt das Haus mit einem spürbar leichteren Körper und klarem Kopf.

Ayurveda Resort Mandira, Steiermark

© Ayurveda Resort Mandira

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Ayurveda Resort Mandira in der Steiermark. Inmitten der sanften Hügellandschaft der Oststeiermark, in Bad Waltersdorf, verbindet das Resort fernöstliche Heilkunst mit modernem Hotelkomfort. Seit seiner Eröffnung 2021 hat sich das Haus als europäische Alternative zu Ayurveda-Reisen nach Indien etabliert.

Hier treffen traditionelle Ölbehandlungen, Detox-Kuren und maßgeschneiderte Ernährungspläne auf entspanntes Design in hellem Holz und sanften Erdtönen. Statt steriler Klinik-Atmosphäre erwartet die Gäste eine warme, herzliche Umgebung, in der individuelle Betreuung großgeschrieben wird. Das Ergebnis: ein Rückzugsort, der Körper, Geist und Seele gleichermaßen anspricht.

Lanserhof Lans, Tirol

© Lanserhof

Das Lanserhof Lans, nur wenige Kilometer von Innsbruck entfernt, gilt als Pionier des europäischen Gesundheitsluxus und erhält jährlich unzählige Auszeichnungen. Seit seiner Gründung 1984 und der umfassenden Renovierung 2017 steht das Haus für medizinisch fundierte Regeneration auf höchstem Niveau.

Hier wird Digital Detox konsequent gelebt: kein Smartphone, kein Alkohol, kein Zucker. Dafür viel Bewegung, Achtsamkeit und die berühmt-berüchtigten „Lanserhof-Portionen“, die mit jeder Gabel Bewusstsein schulen. Das futuristische Gebäude aus Holz und Glas fügt sich harmonisch in die Tiroler Berglandschaft ein – und macht Lans zum Sehnsuchtsort für CEOs, Kreative und alle, die echte Erholung suchen.

Mount Med Resort, Tirol

© Mount Med Resort

Ganz neu auf der Wellnesslandkarte ist das Mount Med Resort in Oberau. Das erst im Dezember 2024 eröffnete Resort zählt schon jetzt zu den 50 besten der Welt. Das ehemalige Gästehaus wurde zu einem modernen Gesundheitsresort mit alpinem Chic und medizinischem Anspruch transformiert.

Zwischen verschneiten Bergen und klarer Bergluft vereint das Haus medizinische Kompetenz mit Genuss: modernste Diagnostik, individuell abgestimmte Fitnessprogramme und Gourmetküche von Spitzenkoch Phillip Schnabel, der Gesundheit und Geschmack perfekt kombiniert. Ein Ort für alle, die Wellbeing ohne Verzicht suchen.

Internationale Highlights – die weiteren Gewinner

Neben den österreichischen Spitzenhäusern zeichnete The Times auch globale Wellness-Ikonen aus. Die Gewinner in den Kategorien:

Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Italien – Overall Winner 2025

Botanic Sanctuary Antwerp, Belgien – Best City Spa

Borgo Santo Pietro, Toskana – Best Romantic Spa

RAKxa Integrative Wellness, Bangkok – Best Medi-Spa

Palace Merano, Italien – Best Spa for Sports and Fitness

Ob Alpen oder Asien, Detox oder Dolce Vita – die "Times" zeigt: Wellness ist längst mehr als ein Trend. Und nirgendwo wird sie so meisterhaft gepflegt wie in Österreichs schönsten Spa-Retreats.