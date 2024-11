Laut "Times": Schönster Weihnachtsmarkt Europas liegt im Nachbarland

Die britische Tageszeitung "Times" hat die besten Weihnachtsmärkte Europas 2024 gekürt. Platz 1 sichert sich ein Weihnachtsmarkt in einem unserer Nachbarländer.

Endlich ist sie da, die schönste Zeit des Jahres! Um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, laden hierzulande seit einigen Tagen zahlreiche Christkindlmärkte zum Punschtrinken, Lebkuchenschlemmen und Bummeln ein. Keine Frage: Die vielen österreichischen Christkindlmärkte gehören zu den schönsten Europas – das bestätigt auch das aktuelle Weihnachtsmarkt-Ranking der "Times". Doch den ersten Platz sichert sich dieses Mal ein überraschender Weihnachtsmarkt in unserem Nachbarland Deutschland, den viele von uns vielleicht gar nicht auf dem Radar haben.

Weihnachtsmarkt Köln ist der schönste Europas

Ganz besonders schwärmt die britische Zeitschrift vom Weihnachtsmarkt am berühmten Kölner Dom und kürt diesen zum schönsten des gesamten Kontinents. "Der Markt der Engel bietet einige der magischsten Momente, wenn Hunderte von funkelnden Lichtern wie Sterne an der Decke hängen und Engel zwischen kunstvoll verzierten Giebeln hin und her huschen", heißt es in der Begründung.

© Getty Images ×

Direkt dahinter auf Platz zwei folgt allerdings ein heimischer Weihnachtsmarkt: Der Christkindlmarkt am Salzburger Residenzplatz. Die traditionellen Stände, das Kunsthandwerk und kostenlose Konzerte sorgen für eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre.

© Getty Images ×

Die schönsten Weihnachtsmärkte des "Times" Rankings

Köln (Deutschland) Salzburg (Österreich) Berlin (Deutschland) Monaco Rovinj (Kroatien) Marbella (Spanien) Budapest (Ungarn) Prag (Tschechien) Straßburg (Frankreich) Gothenburg (Schweden) Bratislava (Slowakei) Böhmen (Tschechien) Wien (Österreich) Kopenhagen (Dänemark) Tallinn (Estland) Brüssel (Belgien) Basel (Schweiz) Edinburgh (Schottland) Gdansk (Polen) Metz (Frankreich) Krakau (Polen) Esslingen (Deutschland) Nürnberg (Deutschland) Sevilla (Spanien) Zagreb (Kroatien) Brügge (Belgien) Meran (Italien) Innsbruck (Österreich) Lille (Frankreich)

Auch Weihnachtsmärkte in Monaco, Marbella und Göteborg finden sich in den Top 10. Auf Platz 13 landet Wien, gefolgt von Innsbruck auf Platz 28.