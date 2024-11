× Salzburg im Advent: Die schönsten Christkindlmärkte 2024 im Überblick

Kitzbühel zum zwölften Mal als Österreichs bestes Ski Resort ausgezeichnet Die „World Ski Awards“ küren alljährlich die weltbesten Ski-Destinationen. Auch 2024 steht Kitzbühel wieder an der Spitze. Die Gamsstadt sichert sich erneut den begehrten Titel als „Austria’s Best Ski Resort“, eine Auszeichnung, die Kitzbühel bereits zum zwölften Mal in Folge erhält.