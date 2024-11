× Alle Wiener Christkindlmärkte 2024 im Überblick

Mit einem wärmenden Heferl Punsch in der Hand schlendern wir bald wieder durch die stimmungsvollsten Christkindlmärkte der Bundeshauptstadt. Schon diese Woche öffnen die ersten Weihnachtsmärkte. Hier finden Sie alle Infos zu Öffnungszeiten und Highlights!

Die Stände sind schon seit Tagen aufgebaut, der Punsch wird bereits eifrig gemixt, und die Maroni warten nur darauf, frisch gebraten zu werden – kaum etwas versetzt uns so stimmungsvoll in die Vorweihnachtszeit wie die Wiener Weihnachtsmärkte. In Wien gibt es zahlreiche Christkindlmärkte, die zu den schönsten in ganz Europa zählen. Ab Donnerstag, den 7. November geht's endlich los! Den Startschuss macht der Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf gefolgt vom Stephansplatz und dem Schloss Schönbrunn, die am 8. November eröffnen.

Insgesamt laden dieses Jahr 15 Weihnachtsmärkte mit 796 Ständen zum Bummeln und Genießen ein – darunter 190 Gastrostände, die für winterliche Gaumenfreuden sorgen. Hier finden Sie den Überblick zu allen Christkindlmärkten 2024 in Wien, inklusive Öffnungszeiten und wichtigen Informationen:

Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

Der Christkindlmarkt am Schloss Schönbrunn besticht durch über 80 festlich dekorierte Hütten und ein abwechslungsreiches Programm, das ab dem 8. November für weihnachtliche Stimmung sorgt.

Öffnungszeiten:

8.11. bis 24.12.: täglich 10.00-21.00 Uhr

24.12.: 10.00-16.00 Uhr

Weihnachtsdorf am Stephansplatz

Um den Stephansdom versammelt, eröffnet der beliebte Weihnachtsmarkt im Herzen Wiens am 8. November. Hier treffen einzigartige Kulisse und Weihnachtszauber aufeinander.

Öffnungszeiten:

8.11. bis 26.12.: täglich 11.00-21.00 Uhr

24.12.: 11.00-16.00 Uhr

25.-26.12.: 11.00-19.00 Uhr

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz

Zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum verzaubert dieser Christkindlmarkt mit einer Vielzahl an Ständen voller traditionellem Kunsthandwerk und einzigartigen Geschenken.

Öffnungszeiten:

13.11. bis 26.12.: So.-Do.: 11.00-21.00 Uhr, Fr.-Sa.: 11.00-22.00 Uhr

24.12.: 11.00-16.00 Uhr

25.-26.12.: 11.00-19.00 Uhr

Advent in den Blumengärten Hirschstetten

Dieser Markt führt durch eine zauberhaft geschmückte Gartenlandschaft mit über 50 Ständen, traditioneller Kulinarik und täglichem Musikprogramm – ein Erlebnis für Groß und Klein.

Öffnungszeiten:

14.11. bis 22.12.: Do.-So.: 10.00-20.00 Uhr, Mo.-Mi.: geschlossen

© Getty Images ×

Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz

Mitten in der Stadt und ein absoluter Klassiker für Groß und Klein: Der Rathausplatzmarkt bietet eine große Eislaufbahn, stimmungsvolle Beleuchtung und eine Vielfalt an Ständen.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 26.12.: täglich 10.00-22.00 Uhr

24.12.: 10.00-18.30 Uhr

Weihnachtsmarkt am Hof

Bekannt für hochwertiges Kunsthandwerk und den berühmten Zirbenpunsch ist der Markt „Am Hof“ ein festlicher Treffpunkt in der Wiener City.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 23.12. Mo.-Do.: 11.00-21.00 Uhr, Fr.-So.: 10.00-21.00 Uhr

© Getty Images ×

Altwiener Christkindlmarkt Freyung

Der Altwiener Markt auf der Freyung versprüht nostalgischen Charme und ist mit seinem traditionellen Kunsthandwerk ein Highlight unter den Wiener Christkindlmärkten.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 23.12.: täglich 10.00-21.00 Uhr

Art Advent am Karlsplatz

Ein Marktplatz für heimisches Kunsthandwerk und Bio-Gastronomie, der aufgrund seiner zentralen Lage am Karlsplatz alljährlich besonders gut besucht ist.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 23.12.: täglich 11.00-21.00 Uhr

© Getty Images ×

Weihnachtsdorf Campus Universität Wien

Gemütliche Atmosphäre und ein Geheimtipp für Touristen und Einheimische: Das Weihnachtsdorf im „Alten AKH“) bietet eine entspannte und gemütliche Alternative.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 23.12.: Mo.-Mi.: 14.00-22.00 Uhr, Do.-Fr.: 14.00-23.00 Uhr, Sa.: 11.00-23.00 Uhr, So.: 11.00-21.00 Uhr

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere

Vor dem Schloss Belvedere findet dieser imposante Markt in beeindruckendem Ambiente statt, inklusive barrierefreier Toilettenanlagen.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 23.12.: Mo.-Fr.: 11.00-21.00 Uhr, Sa.-So.: 10.00-21.00 Uhr

24.12.: 11.00-16.00 Uhr

25.-26.12.: 11.00-19.00 Uhr

31.12.: 11.00-18.00 Uhr

© Getty Images ×

Adventmarkt Favoriten

In der Fußgängerzone Favoriten (Viktor-Adler-Markt) lockt dieser Weihnachtsmarkt mit festlichen Ständen sowie einem Kinderkarussell für die kleinen Besucher.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 24.12.: täglich 9.00-20.00 Uhr

24.12.: 9.00-17.00 Uhr

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark

Im 18. Bezirk gibt es in der weitläufigen Parkanlage Kunsthandwerk, Punsch und allerlei Köstlichkeiten in entspannter Atmosphäre.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 23.12.: Mo.-Fr.: 15.00-22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag: 12.00-22.00 Uhr

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl

Ein kleiner, aber feiner Markt auf der Meidlinger Hauptstraße mit zehn exklusiven Ständen – perfekt für gemütliches Weihnachtsflair.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 23.12.: Mo.-Fr.: 15.00-22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag: 12.00-22.00 Uhr

Weihnachtsmarkt am Spittelberg

Zwischen den Gassen der Wiener Biedermeier-Vorstadt verzaubert der Spittelbergmarkt mit Kunsthandwerk und einzigartigem Flair.

Öffnungszeiten:

16.11. bis 23.12.: Mo.-Fr.: 14.00-21.30 Uhr, Sa., So. und Feiertag: 11.00-21.30 Uhr

Wintermarkt am Riesenradplatz

Im Prater wird es ab 16. November mit Live-Musik, einer Kindereisenbahn und kulinarischen Ständen richtig weihnachtlich. Pluspunkt: Der Christkindlmarkt ist bis Anfang Jänner geöffnet!

Öffnungszeiten:

16.11. bis 06.01.2025: Mo.-Fr.: 12.00-22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag: 11.00-22.00 Uhr

24.12.: 10.00-17.00 Uhr

31.12.: 12.00-02.00 Uhr

Mit diesen festlichen Highlights wird die Vorweihnachtszeit in Wien zu einem unvergesslichen Erlebnis!