Skigebiete im Ranking: Das sind die besten Pisten Europas

Für den Ski-Urlaub 2024/2025 gibt es ein neues Ranking der besten Pisten. Ein österreichisches Skigebiet ist nur auf den unteren Plätzen vertreten.

Einige Skiorte überzeugen mit ihrer Schneesicherheit, andere punkten durch ein einzigartiges Après-Ski-Angebot, während wieder andere mit spannenden Events und Veranstaltungen die Saison eröffnen. Obwohl diese Faktoren für den Winterurlaub zweifellos wichtig sind, steht doch an oberster Stelle, wo das Skifahren am besten ist. Daher haben die Skiexperten des Skireiseanbieters „SnowTrex“ pünktlich zum Saisonstart ausgewertet, wo es sich am besten Skifahren lässt.

Die besten Skigebiete der Alpen

Für das Ranking wurden die 50 beliebtesten Skigebiete in den Alpen in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Deutschland auf 24 Faktoren analysiert. Darunter wurden Übernachtungspreise, Skipasspreise, Pistenkilometer, Gästebewertungen, Après-Ski-Angebot und Hüttenratings bewertet.

Les 3 Vallées © Getty Images ×

Bestes Skigebiet liegt in Frankreich

Das Top-Skigebiet der Saison ist „Les 3 Vallées“ in Frankreich. Das Skigebiet in Savoyen in den französischen Alpen südlich von Moûtiers und Albertville überzeugt mit exzellenten Bewertungen, 600 Pistenkilometern und der höchsten Lift-Kapazität. Insgesamt belegen französische Ski-Gebiete die ersten fünf Plätze im Ranking, bis schließlich das Schweizer Skigebiet Matterhorn auf Platz 6 folgt.

St. Anton am Arlberg © Getty Images ×

Die Top-10 besten Skigebiete der Alpen

Les 3 Vallées, Frankreich (Punktezahl: 100) Les Portes du Soleil, Frankreich (Punktezahl: 73,1) Tignes – Val d‘Isère, Frankreich (Punktezahl 70,1) Alpe d‘Huez Grand Domaine Ski, Frankreich (Punktezahl 66,1) Chamonix, Frankreich (Punktezahl 63,1) Skigebiet Matterhorn Ski Paradise, Schweiz (Punktezahl 62,2) Arlberg, Österreich (Punktezahl 58,1) La Plagne, Frankreich (Punktezahl 58,1) 4 Vallées, Schweiz (Punktezahl 57,8) Kronplatz, Italien (Punktezahl 56,4)

Auf Platz 7 folgt das erste Skigebiet in Österreich. Mit 58,1 von 100 möglichen Punkten landet der Arlberg knapp aber doch in den Top-Ten der besten Skigebiete der Alpen.