× Die schönsten Weihnachtshotels in Europa

Für viele gehört der Städtetrip zur Vorweihnachtszeit dazu. Und auch die Top-Hotels werfen sich jetzt in ihr schönstes Weihnachtskleid – mit märchenhaftenLichterdekorationen, köstlicher Kulinarik und riesigen Christbäumen in der Lobby...

Die Vorweihnachtszeit ist die perfekte Season, um den schönsten Städten Europas einen Besuch abzustatten, Weihnachtseinkäufe zu erledigen und über stimmungsvolle Adventmärkte zu flanieren. Wir zeigen die besten Citys und Hotels für einen Trip...

London

© Hotel Cafe Royal ×

Die festliche Beleuchtung, die sich über die Dächer der Regent Street erstreckt, die bunten Lichter des Piccadilly Circus, der Geruch von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte, der durch die herrschaftlichen Gassen zieht und mittendrin das Hotel Café Royal. Seit mehr als 150 Jahren ist die Hotelikone im Herzen Londons der Place to be, um die Weihnachtsfeiertage in Glanz und Glamour zu verbringen. Während Reisende den Vormittag damit verbringen, Weihnachtsgeschenke rund um den Leicester Square zu shoppen, im Hyde Park Schlittschuh zu laufen oder ein Selfie mit Weihnachtsmütze vor dem Big Ben zu schießen, ist der Nachmittag für eines der schönsten Weihnachtserlebnisse in Englands Hauptstadt reserviert: den Afternoon Tea. Tee und Champagner werden zu Orangenblüten-Brioche, Haselnusskaramell-Éclair und weiteren Köstlichkeiten serviert.

Paris

© Hotel Lutetia Paris ×

Der Eiffelturm glitzert und funkelt zwar das ganze Jahr, aber zur Weihnachtszeit erstrahlt auch der Rest von Frankreichs Hauptstadt in ganz besonderem Glanz. Nicht nur das romantische Künstlerviertel Montmartre mit seinen geschmückten Gassen oder das Schlittschuhlaufen unter dem Glasdach des Grand Palais locken Reisende in der Vorweihnachtszeit nach Paris, auch am linken Ufer der Seine wartet ein Winter Wonderland: Seit 113 Jahren gehört die Hotelikone Lutetia zu den prestigeträchtigsten Pariser Grandhotels und war in Besitz der Familie Boucicaut, den Gründern des ersten Kaufhauses von Paris Le Bon Marché Rive Gauche. Kein Wunder, dass das Lutetia auch heute noch neben Gourmet-Weihnachtsmenüs und feinster Patisserie mit einem exklusiven Einkaufserlebnissen a la Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior und Jean Paul Gaultier aufwartet. Hier dürfen sich Reisende auf ein unvergleichliches privates Shoppingerlebnis freuen.

Amsterdam

© Conservatorium ×

Vereiste Grachten, geschmückte Gassen, Sinterklaas und das Amsterdam Light Festival – das weihnachtliche Amsterdam ist ein absolutes Muss! Neben Van-Gogh-Museum, Concertgebouw, Rijksmuseum und Vondelpark liegt das Conservatorium und ist ein perfekter Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Getreu dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ bietet schon der gläserne Innenhof der Hotelikone ein winterliches Ambiente, denn von dort hat man den besten Blick auf die Eislaufbahn vor dem Rijksmuseum und die festlich geschmückten Gärten. Für noch mehr Glamour und Glitzer sorgt auch in diesem Jahr das Amsterdam Light Festival. Lokale und internationale Künstler präsentieren hier ihre Lichtkunstwerke, die sich im Dunkeln entlang des Grachtengürtels im Wasser spiegeln und die Stadt vom 28. November 2024 bis zum 19. Januar 2025 zum Leuchten bringen. Wer im Conservatorium wohnt, darf sich auf eine private Grachtenrundfahrt während des Lichterschauspiels freuen und die bunten Reflektionen vom Wasser aus erleben.

Lissabon

© Getty Images ×

Trotz angenehmer 15 Grad und strahlendem Sonnenschein ist die Weihnachtsstimmung auch in der Portugal-Hauptstadt spürbar. Grüne oder weiße Weihnachten – diese Frage stellt sich niemand hier, denn hier geht es um sonnige Stunden, während Lissabon in der Weihnachtszeit in den prächtigsten Farben erstrahlt. Lichterketten und festliche Beleuchtung hüllen die engen Gassen der Altstadt in ein besonderes Licht, während der Duft von gerösteten Kastanien in der Luft liegt. Auf dem Praça do Comércio steht der beeindruckende, 62 Meter hohe Weihnachtsbaum – der größte in Europa. Besonders Familien fühlen sich hier wohl, nicht zuletzt dank der Martinhal Hotels & Resorts, die gleich zwei Familienhotels in der Stadt haben – eines in der Altstadt und eines im Park der Nationen. Die Martinhal Häuser bieten den perfekten Rahmen für einen Familienurlaub, ohne dabei wie ein „klassisch buntes“ Familienhotel zu wirken. Auch zu Silvester gibt’s hier ein Highlight: Galaabend im Restaurant Terrace „In 80 Tagen um die Welt“. Gäste dürfen sich auf eine Nacht mit Vintage-Vibes und dem besten Blick über die Stadt freuen, um auf das neue Jahr anzustoßen.