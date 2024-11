× Alle Oberösterreicher Christkindlmärkte 2024 im Überblick

Die Weihnachtszeit rückt immer näher und lässt Stadt und Land in festlichem Glanz erstrahlen. Zahlreiche Christkindlmärkte in Oberösterreich laden dazu ein, den ursprünglichen Zauber der Adventszeit inmitten der winterlichen Kulisse zu erleben.

In Österreich tauchen Sie zur Weihnachtszeit in eine unverwechselbare Atmosphäre ein, die Christkindl- und Weihnachtsmärkte im ganzen Land verbreiten. Hier erleben Sie eine besondere Mischung aus Kunsthandwerk, regionalen Köstlichkeiten und festlicher Magie. Damit Sie diese besondere Zeit in vollen Zügen genießen können, präsentieren wir Ihnen die schönsten Christkindlmärkte Oberösterreichs.

Advent in Linz

Christkindlmarkt am Hauptplatz Linz

Festliche Atmosphäre rund um den imposanten Weihnachtsbaum.

Öffnungszeiten:

23.11.2024 - 23.12.2024: 10:00 - 21:00

24.12.2024: 10:00 - 12:00

Weihnachtsmarkt Volksgarten Linz

Weihnachtserlebnisse für Jung und Alt im Park beim Hauptbahnhof.

Öffnungszeiten:

23.11.2024 - 23.12.2024: 11:00 - 19:00

Advent am Dom

Genießen Sie regionale Handwerkskunst und die einzigartige Atmosphäre am Linzer Mariendom.

Öffnungszeiten:

23.11.2024 - 22.12.2024: 11:00 - 20:00

Advent in Oberösterreich

Welser Weihnachtswelt 2024

Erleben Sie ein romantisches Berghüttendorf mit Almdorfbühne, das im festlichen Lichterglanz den Stadtpark zum Strahlen bringt.

Öffnungszeiten:

15.11. - 24.12.2024; ganztägig

Winterzauber im Stiegl-Klosterhof

Mitten in der Innenstadt von Linz erwartet Sie ein zauberhaftes, winterliches Ambiente.

Öffnungszeiten:

15.11.2024-5.1.2025

Kunsthandwerksmarkt im Stift Reichersberg

Freuen Sie sich auf hochwertige Geschenkideen und handgefertigte Werke aus Holz, Glas, Keramik und mehr. Genießen Sie zudem köstliche Spezialitäten wie edle Gewürze und Honigprodukte.

Öffnungszeiten:

22.11.2024 (Freitag): 16:00 - 22:00 Uhr

23.11.2024 (Samstag): 11:00 - 22:00 Uhr

24.11.2024 (Sonntag): 11:00 - 19:00 Uhr

Innviertler Versailles Schlossadvent 2024

Das Wasserschloss erstrahlt in weihnachtlichem Zauber. Ein Kunsthandwerksmarkt mit Live-Vorführungen und festlichem Rahmenprogramm sorgt für besondere Momente.

Öffnungszeiten:

22.11.2024 (Freitag): 16:00 - 22:00 Uhr

23.11.2024 (Samstag): 11:00 - 22:00 Uhr

24.11.2024 (Sonntag): 11:00 - 19:00 Uhr

Advent in Mondsee

Freuen Sie sich auf besinnliche Klänge und kulinarische Köstlichkeiten am Mondseer Marktplatz.

Öffnungszeiten:

20.12.2024 (Freitag): 15:00 - 21:30

21.12.2024 (Samstag): 11:00 - 21:30

22.12.2024 (Sonntag): 11:00 - 21:30

Weihnachtsmarkt „Altstadt Steyr“

Erleben Sie das einzigartige Ambiente der Christkindlstadt Steyr beim stimmungsvollen Adventmarkt am historischen Stadtplatz.

Öffnungszeiten:

15.11. - 11.12.2024: Mittwoch bis Sonntag, 12:00 - 21:00

Adventmarkt in Gmunden

Die weihnachtlich dekorierte Altstadt von Gmunden lädt zu einem festlichen Bummel ein.

Öffnungszeiten:

29.11. - 22.12.2024: jeweils Freitag bis Sonntag

Zauberhafte Lichterwelt im IKUNA

Spazieren Sie entlang eines 1 km langen, beleuchteten Weges mit lichtinszenierten Stationen und musikalischer Begleitung.

Öffnungszeiten:

22.11.2024 - 22.12.2024: Freitag – Sonntag, 14:00 - 21:00

Schärdinger Winterzauber im Seilergraben

Genießen Sie das stimmungsvolle Ambiente im Seilergraben.

Öffnungszeiten:

14.11.2024 - 22.12.2024: Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 16:00 Uhr; Samstag, Sonntag ab 14:00 Uhr

Waldweihnacht am Baumkronenweg

Ein unvergessliches Erlebnis mit Lichtermeeren und verschneiten Wäldern.

Öffnungszeiten:

22.11.2024 (Freitag): 17:00 - 21:00

23.11.2024 (Samstag): 13:00 - 21:00

24.11.2024 (Sonntag): 12:00 - 20:00

Wolfgangseer Advent

Regionale Spezialitäten und liebevoll gestaltete Geschenkideen am Wolfgangsee.

Öffnungszeiten:

22.11.2024 - 22.12.2024: 11:00 - 19:30

Christkindlmarkt der Ischler Handwerker

Traditioneller Markt in der Trinkhalle Bad Ischl mit handgefertigten Geschenken.

Öffnungszeiten:

22.11.2024 - 22.12.2024: 10:00 - 18:00

Zauberhafter Weihnachtsmarkt in der Grottenbahn

Verkürzen Sie die Wartezeit auf das Christkind mit der Familie.

Öffnungszeiten:

1., 8., 15., 22. Dezember: 10:00 - 17:00

24. Dezember: 10:00 - 15:00

Advent am See 2024 – Attersee

Ein kleiner Adventmarkt direkt am Nordufer des Attersees mit Blick auf das Schloss Kammer.

Öffnungszeiten:

30. November 2024: 15:30 - 19:00

07., 14., 21. Dezember 2024: jeweils an den „Advents-Samstagen“

Gosauer Bergweihnacht

Traditionelles Handwerk und gelebtes Brauchtum fernab des Massentourismus.

Öffnungszeiten:

30.11.2024 - 06.12.2024: Samstag und Sonntag, 13:00 - 19:00

