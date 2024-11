Laut CNN: Dieser Wiener Weihnachtsmarkt ist der schönste der Welt!

Der US-amerikanische Nachrichtensender CNN hat unter den weltweit schönsten Weihnachtsmärkten eine Auswahl der demnach besten getroffen. Ein Christkindlmarkt in Wien hat es sogar auf Platz eins geschafft.

Nur noch 47 Tage bis Weihnachten! In der Vorweihnachtszeit warten zahlreiche Städte mit Weihnachts-Feeling, und Christkindlmärkte bieten dafür den idealen Rahmen. Manche dieser Märkte heben sich jedoch besonders hervor – sei es durch ihre historische Bedeutung, die Qualität des kulinarischen Angebots oder ihr einzigartiges Flair. Laut CNN zählen die folgenden zu den besten Weihnachtsmärkten der Welt.

Laut CNN: Die besten Weihnachtsmärkte der Welt

Gendarmenmarkt, Berlin © Getty Images ×

In der Auswahl von CNN finden sich Adventmärkte von Singapur bis nach New York. Der Großteil liegt jedoch in Europa – und das aus gutem Grund. Christkindlmärkte haben ihren Ursprung im deutschsprachigen Raum, und die Tradition reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück: Der weltweit erste Weihnachtsmarkt fand laut CNN 1298 sogar in Wien statt. Seitdem hat sich diese festliche Tradition über Jahrhunderte in Europa verbreitet und wird inzwischen auch in Asien und Nordamerika gefeiert. Ein besonders gelungenes Beispiel dafür ist der beliebte Christkindlmarket in Chicago.

Weihnachtszauber in Wien

Rathausplatz, Wien © Getty Images ×

An erster Stelle der Liste steht der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. CNN zählt ihn zu den besten Weihnachtsmärkten der Welt und beschreibt einen Besuch vor Ort als „magisches Weihnachtsspektakel“. Besonders hervorgehoben wurden die Attraktionen wie das Kinder-Riesenrad und die klassische Krippe. Als absolutes Highlight gilt der „Baum der Herzen“ – ein Ahornbaum mit hunderten leuchtenden Herzen. Auch das kulinarische Angebot mit Lebkuchen, Punsch und zahlreichen anderen Speisen ist laut CNN besonders erwehnenswert.

Die Top 20 Weihnachtsmärkte der Welt

Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz: Wien, Österreich Winter Wunder Markt: Brüssel, Belgien Weihnachtszauber Gendarmenmarkt: Berlin, Deutschland Weihnachtsmarkt Santa Llúcia: Barcelona, Spanien Tuomaan Markkinat: Helsinki, Finnland The Distillery Winter Village: Toronto, Kanada Tallinn Christmas Market: Tallinn, Estland Skansen Christmas Market: Stockholm, Schweden Old Town Square und Wenceslas Square Christmas Markets: Prag, Tschechien Mercatino di Natale Santa Croce: Florenz, Italien Krakow Christmas Market: Krakau, Polen Hyde Park Winter Wonderland: London, Vereinigtes Königreich Edinburgh's Christmas: Edinburgh, Schottland Christmas Wonderland Singapore: Singapur, Singapur Christmas Market Hviezdoslav námestie: Bratislava, Slowakei Christmas in Tivoli Gardens: Kopenhagen, Dänemark Christkindlmarket Chicago: Chicago, USA Christkindelsmärik: Straßburg, Frankreich Budapest Basilica Christmas Market: Budapest, Ungarn Advent in Zagreb: Zagreb, Kroatien

Diese Weihnachtsmärkte aus aller Welt laden dazu ein, die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen zu genießen – sei es mit traditionellem Kunsthandwerk, kulinarischen Köstlichkeiten oder einzigartiger Atmosphäre.