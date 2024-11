Das sind die beliebtesten Christkindlmärkte der Österreicher

Fünf der zehn beliebtesten Weihnachtsmärkte Österreichs liegen in Wien. Doch auch jene in Salzburg, Graz, Linz und Innsbruck schneiden sehr gut ab.

Der Advent naht mit schnellen Schritten, die ersten Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet. Laut dem jüngsten Consumer-Check des Handelsverbands, für den Repubblika Research mehr als 1.000 Österreicher:innen befragt hat, ist die Vorfreude groß: 85 % der österreichischen Bevölkerung wollen heuer zumindest einen Adventmarkt besuchen, fast jeder Dritte sogar mehrere. Damit sind noch mehr Besucherinnen und Besucher als in den Vorjahren zu erwarten. 2023 hatten 82 % der Befragten angegeben, einen oder mehrere Weihnachtsmärkte besuchen zu wollen.

Salzburger Christkindlmarkt © Getty Images ×

Gesamtumsatz von 420 Millionen Euro

„Insgesamt prognostizieren wir für die heimischen Weihnachtsmärkte heuer einen Gesamtumsatz von 420 Millionen Euro. Vor allem kleine und mittelständische Betriebe und Marktstandler vor Ort profitieren davon.“, sagt Handelssprecher Rainer Will. „Das ist eine leichte Umsatzsteigerung gegenüber den Vorjahren. Erfreulicherweise steigt nicht nur die Besucherzahl, sondern auch die Kaufbereitschaft. Aber auch die umliegenden Einkaufsstraßen und Innenstädte können sich über verstärkte Spontankäufe freuen.“

Christkindlmarkt in Mariazell © Getty Images ×

Die Top 10 Weihnachtsmärkte der Österreicher

Gleich fünf der zehn beliebtesten Adventmärkte befinden sich in Wien. Doch auch jene in Salzburg, Graz, Linz und Innsbruck schneiden sehr gut ab. Außerhalb der Landeshauptstädte schafft es auch der Mariazeller Advent in die Top 10:

Wien, Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Wien, Weihnachtsmarkt am Spittelberg Wien, Christkindlmarkt am Rathausplatz Salzburger Christkindlmarkt Wien, Weihnachtsmarkt am Hof Christkindlmarkt, Graz Wien, Weihnachtsdorf Schloss Belvedere Christkindlmarkt, Linz Christkindlmarkt in der Altstadt, Innsbruck Mariazeller Advent

Knapp außerhalb der Top 10 können auch die Adventmärkte in Grafenegg, Steyr, Wels und Velden sowie im Schloss Esterházy in Eisenstadt mit besonders vielen Fans punkten. Gerade in wintertouristischen Regionen und Bezirkshauptstädten sind die jährlichen Adventmärkte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der auch die regionale Kaufkraft stärkt.

Weihnachtsmarkt in Graz © Getty Images ×

Die 5 Top-Seller am Weihnachtsmarkt

Glühwein/Punsch (66 %) Pikante Snacks (Ofenkartoffeln, Raclette-Brot o. ä.) (49 %) Süßes (z. B. Waffeln) (43 %) Weihnachtliche Deko (30 %) Spielzeug/Kunsthandwerk (21 %)

Christkindlmarkt Schloss Schönbrunn © Getty Images ×

Weihnachtliche Stimmung überall

Mit Abstand der wichtigste Grund, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen, ist die besondere Atmosphäre und festliche Stimmung mit glitzernder Weihnachtsbeleuchtung und liebevoller Dekoration, die vielerorts geboten wird (78 %). Gleichzeitig ist der Besuch eines Adventmarkts ein willkommener Anlass, Freunde und Bekannte zu treffen (55 %) sowie sich bei Punsch oder Glühwein zu wärmen (51 %). Viele schätzen auch die besonderen Speisen und Süßigkeiten, die es nur am Weihnachtsmarkt gibt (27 %) sowie das abrundende Programm (Adventkonzerte, Kinderbasteln, Lesungen...) (17 %). Und schließlich nutzen zahlreiche Gäste die Gelegenheit auch gleich dafür, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen (13 %).