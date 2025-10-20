Gekürt: Die schönsten Dörfer der Welt - und eines liegt in unserem Nachbarland!

Statt Trubel und Hektik suchen Sie Ruhe, Natur und Abenteuer? Viele ländliche Regionen verzaubern mit ihrem einzigartigen Charme und bieten Erlebnisse abseits des Massentourismus. Die UN kürte kürzlich die „Best Tourism Villages“ – und einige dieser Dörfer liegen direkt in unserem Nachbarland.

Genug von überfüllten Städten und lauten Menschenmassen? Wie wäre es mit einem Besuch in einem Dorf, das seine Traditionen bewahrt hat und dabei dem Massentourismus standhält? Bereits zum fünften Mal in Folge hat die Welttourismusorganisation der UN die Dörfer ausgezeichnet, die sich für den Schutz ihres kulturellen Erbes, den Erhalt der Natur und nachhaltigen Tourismus stark machen.

Diese Dörfer nutzen den Tourismus nicht nur für die eigene Wirtschaft, sondern auch, um soziale Inklusion zu fördern und die Umwelt zu schonen. Aus über 270 Bewerbungen aus 65 Ländern wurden weltweit 52 Dörfer gekürt – und einige davon liegen direkt in unserem Nachbarland!

Valendas, Schweiz

Eingebettet in eine Landschaft, die von sanften Hügeln, dichten Wäldern und steilen Schluchten geprägt ist, bietet das Dorf eine Kulisse, die selbst die schönsten Bilderbuchlandschaften in den Schatten stellt. Historische Holzhäuser und traditionelle Steinbrücken prägen das Ortsbild, während Wanderwege zu spektakulären Aussichtspunkten führen. Das Schweizer Dorf wurde für seine vorbildliche Verbindung von nachhaltigem Tourismus, kulturellem Erbe und sozialer Verantwortung ausgezeichnet.

Bellano, Italien

Dieses charmante Dorf am Ufer des Comer Sees in Italien besticht durch seine malerische Lage und die verwinkelten, steilen Gassen. Von hier aus können Besucher den Blick auf den glitzernden See genießen und in die mediterrane Atmosphäre eintauchen. Die Nähe zu den Alpen macht Bellano außerdem zu einem idealen Ausgangspunkt für Outdoor-Abenteuer wie Wandern, Radfahren und Bootfahren.

Schiltach, Deutschland

Im oberen Kinzigtal gelegen, bietet das Dorf eine traumhafte Kulisse aus Fachwerkhäusern, engen Kopfsteinpflastergassen und einem historischen Marktplatz. Es wirkt fast wie aus einer anderen Zeit, als man sich dort entlang schlendert. Doch Schiltach hat noch viel mehr zu bieten: Die umliegenden Wälder sind ein Paradies für Wanderer und Radfahrer. Zahlreiche Wanderwege und Radstrecken führen durch die dichten Wälder und entlang der Kinzig.

Pont-Croix, Frankreich

Auf einem Plateau über dem Fluss Goyen gelegen, beeindruckt Pont-Croix mit seiner historischen Abteikirche und den malerischen Fachwerkhäusern. Die Umgebung mit wilden Klippen und abgelegenen Buchten ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen und Ausflüge.

Mértola, Portugal

In der portugiesischen Region Alentejo liegt Mértola, ein wahres Kleinod mit arabischer Architektur und einer unglaublichen Aussicht auf den Fluss Guadiana. Die ruhige, fast unberührte Atmosphäre dieses Dorfes lädt zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein. Wer auf der Suche nach einem authentischen, wenig überlaufenen Reiseziel ist, wird hier fündig. Neben der Architektur lockt die Umgebung von Mértola mit Wanderwegen, die durch unberührte Natur und atemberaubende Landschaften führen.

Die 52 besten Tourismusdörfer laut UN (alphabetisch geordnet)

Agaete, Spain

Akyaka, Türkiye

Aldea San Cristóbal El Alto, Guatemala

Anıtlı, Türkiye

Antônio Prado, Brazil

Arquà Petrarca, Italy

Asolo, Italy

Asuka, Japan

Barbaros, Türkiye

Bellano, Italy

Bled, Slovenia

Carlos Pellegrini, Argentina

Chamarel, Mauritius

Digang, China

Dongluo, China

Ezcaray, Spain

Flößerstadt Schiltach, Germany

Grand River South East, Mauritius

Hosszúhetény, Hungary

Huanggang, China

Jikayi, China

Kale Üçağız, Turkiye

Kandelous, Iran

Kaštelir Labinci, Croatia

Khinalig, Azerbaijan

Kolochava, Ukraine

Koyasan, Japan

Krupa na Vrbasu, Bosnia Herzegovina

Loriga, Portugal

Lô Lô Chải, Viet Nam

Maimará, Argentina

Marktgemeinde Bad Hindelang, Germany

Masfout, United Arab Emirates

Mértola, Portugal

Mórahalom, Hungary

Muju Village, Republic of Korea

Murillo, Colombia

Neot Semadar, Israel

North Azraq, Jordan

Pacto, Ecuador

Pemuteran, Indonesia

Plateliai, Lithuania

Pont-Croix, France

Quynh Son Community-based Tourism Village, Viet Nam

Shafiabad, Iran

Shodoshima, Japan

Soheili, Iran

Synevyrska Polyana, Ukraine

Tonosho, Japan

Valendas, Switzerland

Vila Nogueira de Azeitão, Portugal

Yangsuri, Republic of Korea

Warum nicht einfach mal den Stress der Großstadt hinter sich lassen und in einem dieser faszinierenden Dörfer die Ruhe und den Charme entdecken, den nur ländliche Regionen zu bieten haben?