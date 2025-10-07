Österreichische Stadt zur freundlichsten Europas gewählt – das Ergebnis überrascht!

Wer an Europas freundlichste Städte denkt, hat wahrscheinlich Orte wie Lissabon oder Kopenhagen im Kopf. Doch in den aktuellen Readers’ Choice Awards 2025 des Reisemagazins Condé Nast Traveller hat sich eine Stadt in Österreich an die Spitze gesetzt, die eher für ihre grantige Art bekannt ist.

Jedes Jahr küren Millionen Reisefans bei den Readers’ Choice Awards des Magazins Condé Nast Traveller die Besten der Besten – von luxuriösen Hotels über atemberaubende Inseln bis hin zu den beliebtesten Skigebieten. Heuer sorgt besonders eine Kategorie für Gesprächsstoff: die der freundlichsten Städte Europas 2025.

Wer hier an Lissabon oder Kopenhagen denkt, liegt zwar nicht ganz falsch – aber die Siegerstadt überrascht wirklich. Denn an die Spitze hat es die österreichische Hauptstadt geschafft, die eher für ihren charmanten Grant als für überschwängliche Herzlichkeit bekannt ist.

Wien soll freundlichste Stadt Europas sein

Laut Condé Nast Traveller wurde Wien in den Readers’ Choice Awards 2025 tatsächlich zur freundlichsten Stadt Europas gewählt.

© Getty Images

Mit 96,25 Punkten landet die österreichische Hauptstadt auf Platz eins des Rankings – noch vor Florenz und San Sebastián, die sich den zweiten Platz teilen. Laut Condé Nast Traveller sei es die „bodenständige, herzliche Alltagskultur“, die Besucherinnen und Besucher besonders beeindruckt. Wer hier auf einen Kaffee geht, bekommt nicht nur Melange, sondern oft auch eine Portion Schmäh – und das, so scheint’s, kommt bei internationalen Gästen gut an. Dazu trägt sicher auch das entspannte Tempo der Stadt bei: Wien ist grün, sicher, sauber – und trotz seiner Größe erstaunlich gemütlich geblieben.

Die Top 10 der freundlichsten Städte Europas 2025 laut Condé Nast Traveller:

1. Wien, Österreich – 96,25 Punkte

=2. Florenz, Italien – 95,00 Punkte

=2. San Sebastián, Spanien – 95,00 Punkte

3. Reykjavik, Island – 94,29 Punkte

4. Lissabon, Portugal – 93,04 Punkte

=6. Kopenhagen, Dänemark – 92,31 Punkte

=6. Oslo, Norwegen – 92,31 Punkte

7. Porto, Portugal – 92,00 Punkte

8. Madrid, Spanien – 91,11 Punkte

9. Prag, Tschechien – 90,00 Punkte

Florenz teilt sich den zweiten Platz des Rankings mit San Sebastian. © Getty Images

Auffällig: Gleich drei skandinavische Hauptstädte schaffen es in die Top Ten – offenbar kann man auch im hohen Norden herzlich sein. Portugal überzeugt doppelt, Italien und Spanien sowieso.