Time Out kürt die coolsten Stadtviertel der Welt für 2025

Wenn Sie die angesagtesten Ecken der Welt entdecken möchten, sind diese Hotspots genau das Richtige für Sie! Time Out hat auch 2025 wieder die coolsten Stadtviertel weltweit gekürt und diese Geheimtipps sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Wer liebt es nicht, im Urlaub ein verborgenes Stadtviertel zu entdecken, das den wahren Puls der Metropole widerspiegelt? Abseits der touristischen Pfade gibt es in jeder Stadt ein Viertel, das so einzigartig und besonders ist, dass man es sofort ins Herz schließt. Auch für 2025 hat Time Out eine Liste der coolsten Stadtviertel weltweit zusammengestellt. Die Auswahl basiert auf Kriterien wie Lebensqualität, Gemeinschaft, Nachtleben, kulinarischen Highlights und dem unverwechselbaren Charme, der diese Viertel ausmacht.

Von unentdeckten Geheimtipps bis zu etablierten Hotspots, hier kommen die fünf aufregendsten Viertel des Jahres!

Platz 1: Jimbōchō, Tokio

© Getty Images

Den ersten Platz der coolsten Stadtviertel für 2025 sichert sich Jimbōchō in Tokio. Hier trifft Tradition auf Moderne: In den engen Gassen verstecken sich Indie-Buchläden, gemütliche Cafés, authentische indische Curry-Restaurants und Musikclubs, die das Viertel mit Leben füllen. Und das Beste: Trotz der pulsierenden Energie bleibt Jimbōchō der perfekte Rückzugsort, um dem hektischen Stadtleben zu entfliehen.

Platz 2: Borgerhout, Antwerpen

© Adobe Stock

Während sich die meisten Besucher auf das historische Zentrum von Antwerpen konzentrieren, wissen die Einheimischen, dass das kreative Herz der Stadt im Nordosten schlägt. In Borgerhout trifft man auf türkische und marokkanische Märkte, hippe vegane Cafés, Street Art und Kunstgalerien. Borgerhout ist einfach ein Ort, an dem man sich sofort zu Hause fühlt und immer wieder Neues entdecken kann.

Platz 3: Barra Funda, São Paulo

© Getty Images

Barra Funda ist der rebellische Gegenpol zur Mainstream-Ästhetik von São Paulo. Ehemalige Lagerhäuser wurden in Ateliers und hippe Cafés verwandelt, während alte Fabrikgebäude noch immer ihre Geschichte erzählen. Es gibt keine festen Regeln: von Underground-Partys in geheimen Locations bis hin zu einzigartigen Kunst- und Modegeschäften ist Barra Funda der perfekte Spot für all jene, die das unkonventionelle São Paulo kennenlernen möchten.

Platz 4: Camberwell, London

© Getty Images

Camberwell hat sich zu einer der angesagtesten Gegenden im Südosten Londons gemausert. Hier trifft der altbekannte London-Charme auf eine junge, kreative Szene. Wer gutes Essen liebt, sollte unbedingt die Camberwell Church Street abklappern. Es gibt kaum einen besseren Ort, um die Vielfalt der Londoner Küche zu entdecken. Egal ob Street Food oder traditionelle britische Gerichte, hier wird jeder Feinschmecker fündig. Doch auch abseits der kulinarischen Genüsse gibt es viel zu entdecken: kleine Boutiquen, hippe Kunstgalerien und grüne Oasen, die zum Verweilen einladen.

Platz 5: Avondale, Chicago

© Getty Images

Dieses ehemalige Industrieviertel hat sich zu einem echten Trendspot entwickelt. Alte Lagerhäuser wurden zu stylischen Ateliers und angesagten Musiklokalen umgebaut. Die typischen roten Backsteingebäude erinnern an die Geschichte des Viertels, während hippe Weinbars, coole Food-Spots und kreative Galerien den Charme der Gegenwart ausmachen.

Die Top 10 der coolsten Stadtviertel 2025 im Überblick

Jimbōchō, Tokio Borgerhout, Antwerpen Barra Funda, São Paulo Camberwell, London Avondale, Chicago Mullae-dong, Seoul Ménilmontant, Paris Nakatsu, Osaka Vallila, Helsinki Labone, Accra, Ghana

Jedes dieser Viertel hat seinen ganz eigenen Charme, der den Besuch garantiert unvergesslich macht.