Nicht Amsterdam! Das ist die fahrradfreundlichste Stadt Europas

Wer an die besten Fahrradstädte Europas denkt, dem kommen wohl sofort Amsterdam oder Kopenhagen in den Sinn. Doch eine neue Analyse zeigt: Es gibt andere Städte, die noch viel fahrradfreundlicher sind!

Mit dem Wind in den Haaren, vorbei an historischen Monumenten, durch idyllische Parks und an charmanten Cafés, das Rad ist eine der besten Möglichkeiten, um das echte Gefühl einer Stadt zu erleben. Um herauszufinden, welche Städte wirklich das beste Rad-Feeling bieten, hat DFDS, die Fähr- und Kreuzfahrtgesellschaft, die beliebtesten Reiseziele genauer unter die Lupe genommen.

Dabei wurden wichtige Faktoren wie die Qualität der Radwege, das Wegenetz, die Terrainbeschaffenheit, das Wetter und das allgemeine Interesse in den sozialen Medien berücksichtigt. Das Ergebnis: Ein Ranking der fahrradfreundlichsten Städte Europas für das Jahr 2025.

Platz 1: Paris, Frankreich

© Getty Images

Damit hätten wahrscheinlich nur die wenigsten gerechnet: Paris wurde zur fahrradfreundlichsten Stadt Europas gekürt! Mit mehr als 1.000 Kilometern Radwegen bietet die französische Hauptstadt alles, was das Radfahrerherz begehrt. Besonders beeindruckend ist das gut ausgebaute Wegenetz, das auch zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm oder der Notre-Dame führt. Außerdem ist Paris unglaublich flach und eignet sich somit hervorragend für entspanntes Radeln ohne steile Anstiege.

Platz 2: München, Deutschland

© Getty Images

Die bayerische Metropole ist ein wahres Radfahrer-Paradies! Mit einem umfangreichen Netz aus Radwegen und Landstraßen können Radfahrer hier nicht nur die Stadt, sondern auch die wunderschöne Umgebung entdecken. Vom Isar-Radweg bis zum malerischen M-Wasserweg können Sie direkt von der Innenstadt in die Natur und bis zu den Ausläufern der Alpen fahren.

Platz 3: Helsinki, Finnland

© Getty Images

Helsinki hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Geheimtipp für Radfahrer entwickelt! Dank eines perfekt ausgebauten Netzes an markierten Radwegen können Sie sich problemlos durch die Stadt und ihre Umgebung bewegen. Das Wegenetz führt nicht nur durch die urbanen Zonen, sondern auch durch atemberaubende Wälder, Parks und entlang der Küste. Die saubere Luft und das kühle Klima machen es zu einem idealen Ziel für Naturfreunde.

Platz 4: Amsterdam, Niederlande

© Getty Images

Natürlich darf Amsterdam in dieser Liste nicht fehlen, die Stadt, die weltberühmt für ihre radfreundliche Kultur ist. Aber in dieser neuen Analyse landet die niederländische Hauptstadt nur auf Platz 4. Nichtsdestotrotz: Wer sich die typischen Grachten und das historische Stadtbild auf dem Rad anschauen möchte, ist in Amsterdam definitiv richtig! Im Frühherbst, wenn es milder wird und die Touristen weniger werden, bietet die Stadt fantastische Bedingungen für Radtouren.

Platz 5: Straßburg, Frankreich

© Getty Images

Wer noch einen echten Geheimtipp sucht, der muss Straßburg auf die Liste setzen! Die französische Stadt hat sich in den letzten Jahren zu einem fahrradfreundlichen Paradies entwickelt. Mit über 600 Kilometern Radwegen und einer wachsenden Fahrradkultur ist die Stadt ideal für entspannte Touren. Besonders schön ist die historische Altstadt, in der Sie gemütlich durch das Viertel Petite France fahren können, vorbei an malerischen Fachwerkhäusern und idyllischen Kanälen.

Die Top 10 der fahrradfreundlichsten Städte Europas im Überblick

Paris, Frankreich München, Deutschland Helsinki, Finnland Amsterdam, Niederlande Straßburg, Frankreich Frankfurt, Deutschland Lyon, Frankreich Stockholm, Schweden Gent, Belgien Lille, Frankreich

Eine Fahrradtour durch diese Städte ist eine der besten Möglichkeiten, das echte Leben der Stadt zu entdecken.