Reiseexperten sind sich einig: Diese europäische Stadt ist das beste Reiseziel im Herbst

Der Herbst ist die schönste Zeit, um Europas Metropolen neu zu entdecken. Statt Paris oder Amsterdam hat das Magazin Condé Nast Traveller heuer eine überraschende Stadt zum besten Städteziel für den Herbst gekürt – und das aus gutem Grund!

Der Herbst ist da – und mit ihm die perfekte Zeit, Europas Metropolen neu zu entdecken. Wenn die Sommerhitze nachlässt, die Bäume ihre Farben wechseln und die Tage kürzer, aber nicht minder charmant werden, entfalten viele Städte ihren ganz besonderen Zauber. Während die einen vom Glanz der Champs-Élysées in Paris träumen, andere von einem Spaziergang entlang der Grachten in Amsterdam oder einem Shopping-Wochenende in London, haben die Reiseprofis von Condé Nast Traveller eine ganz andere Empfehlung parat.

Das Reisemagazin, das jedes Jahr die schönsten Destinationen weltweit kürt und damit den Takt der Reisebranche vorgibt, hat heuer eine Stadt ins Rampenlicht gestellt, die vielen bei der Herbstplanung oft gar nicht sofort einfällt – und gerade deshalb eine echte Überraschung ist: Madrid.

Warum Madrid das beste Städteziel im Herbst ist

Die spanische Hauptstadt hat es zur Nummer eins der besten Städtereiseziele für den Herbst geschafft. Und je näher man hinsieht, desto klarer wird, warum: Madrid vereint all das, was wir uns im Herbst von einer Reise wünschen.

© Getty Images

Statt Strandurlaub steht hier das Erleben von Kunst, Kulinarik und spanischer Lebensfreude im Mittelpunkt. Während sich die Parks wie der berühmte El Retiro in ein buntes Farbenmeer verwandeln und auf den großen Boulevards die Blätter golden glitzern, warten Festivals wie die Feria de Otoño mit Musik, Street Food und traditioneller Atmosphäre auf Besucher.

© Getty Images

Kultur und Genuss pur

Madrid ist ein Paradies für Kulturfans: das Museo del Prado mit Meisterwerken von Velázquez und Goya, die Museo Reina Sofia mit Picassos weltberühmtem „Guernica“ oder der prunkvolle Königspalast bieten Inspiration und Geschichte zum Greifen nah.

© Getty Images

Auch kulinarisch zeigt sich die Stadt von ihrer besten Seite: In den zahlreichen Tapas-Bars lassen sich herbstliche Spezialitäten und der spanische Rotweinklassiker Tinto de Verano genießen. Wer lieber bei einem Kaffee das Leben vorbeiziehen lässt, findet am Plaza Mayor oder in hippen Vierteln wie Malasaña die perfekte Mischung aus Tradition und Trend.

Fazit

Madrid vereint alles, was den Herbst in Europa so besonders macht. Kein Wunder also, dass Condé Nast Traveller die spanische Hauptstadt als das Top-Reiseziel für den Herbst auszeichnet. Für alle, die dieses Jahr noch einen Städtetrip planen, könnte Madrid die wohl schönste Überraschung sein.