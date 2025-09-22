Sollten Sie JETZT schon buchen: Die 10 besten Silvester-Reiseziele

Silvester 2025/26 wird unvergesslich! Ob Countdown am Brandenburger Tor, Nordlichter in Island, Strandparty auf den Malediven oder Après-Ski in Österreich – wir zeigen die 10 besten Reiseziele, die Sie jetzt schon buchen sollten, bevor alle Plätze weg sind!

Silvester steht vor der Tür – na gut, noch nicht direkt, aber die Vorfreude lohnt sich! Wer an den Jahreswechsel 2025/26 ein unvergessliches Abenteuer erleben möchte, sollte jetzt schon buchen. Damit Sie nicht last minute im heimischen Wohnzimmer vor dem Fernseher „Dinner for One“ wiederholen, haben wir die Top 10 Silvesterziele weltweit für Sie zusammengestellt – inklusive Tipps für Partys, Feuerwerk und Après-Ski.

1. Berlin: Countdown am Brandenburger Tor

Berlin ist ein Klassiker – und das zu Recht. Tausende Menschen, Live-Bands, eine gigantische Bühne – und natürlich das spektakuläre Feuerwerk am Brandenburger Tor. Wer mitten im Trubel stehen möchte, sollte früh buchen. Tipp: Warme Schuhe und gute Laune einpacken!

© Getty Images

2. London über Silvester

Big Ben, London Eye und ein Feuerwerk, das den Nachthimmel erleuchtet – London macht Silvester richtig glamourös. Ob klassische Pubs oder Partys am Ufer der Themse: In der britischen Hauptstadt kommt keine Langeweile auf.

© Getty Images

3. Silvester in Amsterdam

Die Grachtenstadt ist nicht nur im Frühling hübsch. Über Silvester verwandelt sich Amsterdam in eine bunte Partyzone mit Straßenfeuerwerk und unzähligen Bars. Wer’s entspannt mag, mietet am besten ein Boot auf den Grachten – Prost auf’s neue Jahr mit Wasser unter den Füßen!

© Getty Images

4. Silvester in Rom

Rom ist perfekt für alle, die Geschichte, Kultur und Feierlaune kombinieren möchten. Auf den Plätzen und Straßen der ewigen Stadt gibt es Musik, Feuerwerk und jede Menge Lebensfreude. Ein Silvester in Rom – zwischen antiken Bauwerken und moderner Party – ist einfach unvergesslich.

© Getty Images

5. Silvester in Paris

Die Stadt der Liebe macht auch zum Jahreswechsel eine gute Figur. Ob am Eiffelturm, auf der Champs-Élysées oder bei einer romantischen Bootstour auf der Seine – Paris ist einfach ein Muss für alle, die Silvester stilvoll feiern möchten.

© Getty Images

6. Silvester in Barcelona

Sonne, Tapas und gute Laune – Barcelona überzeugt über Silvester mit mediterranem Flair. Auf den Plätzen wird getanzt, an den Stränden wird geböllert und in den Bars gefeiert. Wer das Feuerwerk am Meer erleben möchte, sollte jetzt buchen.

© Getty Images

7. Silvester in Rio

Karneval? Nein, Silvester! Rio de Janeiro verwandelt sich an der Copacabana in eine riesige Partymeile. Weiß gekleidete Feiernde, spektakuläres Feuerwerk und tropische Temperaturen – hier wird das neue Jahr mit Stil und Samba eingeleitet.

© Getty Images

8. Silvester in Dubai

Luxus pur: Feuerwerke an der höchsten Spitze der Welt (Burj Khalifa) und glamouröse Partys in der Wüste oder am Strand. Dubai ist perfekt, wenn Sie Silvester mal richtig extravagant feiern möchten – und das auch noch bei angenehmen Temperaturen.

© Getty Images

9. Silvester auf den Malediven

Für alle, die es ruhig und traumhaft schön lieben: Malediven. Strand, Meer, Sonne und Champagner unter Palmen. Ideal für Paare oder alle, die Silvester lieber entspannt verbringen, anstatt in Menschenmassen zu stehen.

© Getty Images

10. Silvester in New York

Times Square, Broadway, tausende Menschen, die den Ball Drop feiern – New York ist der Klassiker für Silvesterfans. Wer das Chaos und die Stimmung liebt, sollte sich frühzeitig um Unterkünfte kümmern, sonst gibt’s nur noch Fotos von der Menschenmenge statt vom Feuerwerk.

© Getty Images

Skireiseziele für Silvester

Wer statt Stadttrubel lieber Schnee und Après-Ski mag, findet in Österreich perfekte Silvester-Hotspots:

St. Anton am Arlberg – Après-Ski und Partys bis zum Morgengrauen

Ischgl – legendäre Silvesterkonzerte und weltberühmte Clubszene

Zillertal – Familienspaß auf der Piste und stimmungsvolle Silvester-Events

Ob Sie nun Feuerwerk in Großstädten, Nordlichter in Island oder Schnee und Après-Ski in Österreich bevorzugen – wer früh bucht, sichert sich die besten Plätze, die besten Partys und die unvergesslichsten Silvestererinnerungen.