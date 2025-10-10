Besoffener (23) schlug Pkw-Scheibe ein und baute Unfall

Der betrunkene Lenker war seinen Führerschein auf der Stelle los.

Ein 23-jähriger Österreicher soll Donnerstagabend im Tiroler Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) erst eine Scheibe eines vor einem Lokal abgestellten Pkw eingeschlagen und anschließend einen Unfall verursacht haben.

Der Mann war erheblich alkoholisiert, teilte die Polizei mit. Nach dem Einschlagen der Scheibe hatte sich der Mann in einen Pkw gesetzt und war auf der Brennerstraße (B182) in Richtung Süden gefahren. Dort kollidierte er mit einer Leitschiene.

Unfall mit geklautem Auto gebaut

Warum der 23-Jährige kurz nach 22 Uhr die Scheibe zertrümmert hatte, war unbekannt, so ein Polizeisprecher. Der beschädigte Pkw gehörte einem 22-jährigen Österreicher. Der 23-Jährige blieb indes im Zuge des anschließenden Unfalls unverletzt, sein Fahrzeug und die Straßenleitschiene wurden jedoch schwer beschädigt.

Der Einheimische lehnte laut Polizei jede Beiziehung von Rettungskräften ab. Nachdem ein Alkotest eine hohe Alkoholisierung aufgezeigt hatte, wurde dem Mann der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Die Brennerstraße war vorübergehend nur wechselseitig passierbar.