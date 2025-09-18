Alles zu oe24VIP
Schallmauer durchbrochen: Neuer Preis-Schock beim Skifahren
Bis zu 83 Euro

Schallmauer durchbrochen: Neuer Preis-Schock beim Skifahren

18.09.25, 07:02
Für einen Tag Skifahren muss man im kommenden Winter bis zu 83 Euro zahlen. 

Der österreichische Parade-Wintersport Skifahren wird auch heuer wieder teurer: Tagesskipässe in der Hauptsaison in den größeren Skigebieten knacken erstmals die 80-Euro-Marke. Die meisten Gebiete passen ihre Preise dabei an die Inflation an.

Bis zu 83 Euro

Besonders teuer ist das Skifahren dabei weiterhin in Tirol. In Sölden kostet ein Tagesskipass während der Weihnachts- und Semesterferien 83 Euro – das ist eine Erhöhung von 5 Prozent. Nur wenig billiger ist es etwa am Arlberg (81,50 Euro), Kitzbühel (79,50 Euro) oder Ischgl (79 Euro).

Aber auch in Salzburg kratzen Tagesskipässe in den größeren Skigebieten Salzburgs in der Hauptsaison an der 80-Euro-Marke. So muss man etwa in der Ski Amadé 79 Euro für einen Tag Skifahren zahlen.

Einige Skigebiete bieten inzwischen auch flexible Preise, wie man es etwa vom Fliegen kennt, auch "Dynamic Pricing" genannt, an. Dies wird hierzulande bisher aber nur vereinzelt eingesetzt.

