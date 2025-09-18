Nicht London oder Paris: Diese kleine europäische Stadt hat die teuersten Mieten

Wenn man an die teuersten Mieten Europas denkt, fallen einem sofort Metropolen wie London, Paris oder Amsterdam ein. Doch laut einer aktuellen Analyse führt überraschenderweise eine kleinere europäische Stadt die Liste der teuersten Mietmärkte an.

Die Mietpreise in Europa steigen immer weiter! In einigen großen Städten kostet eine Einzimmerwohnung mittlerweile so viel, dass man in anderen Regionen für denselben Preis in einer ganzen Villa wohnen könnte. Der Deloitte Property Index 2025 gibt einen klaren Überblick über die Mietlandschaft in Europa und zeigt, in welchen Metropolen es besonders teuer wird.

Luxemburg: Die teuerste Stadt Europas!

Kaum zu glauben, aber wahr: Luxemburg City hat in Sachen Mietpreise jetzt die Spitzenposition erobert und das, obwohl die kleine Stadt mit ihrer eher überschaubaren Größe nicht unbedingt als Top-Metropole gilt. Über 40 Euro pro Quadratmeter, das ist der durchschnittliche Mietpreis für eine ganz normale Wohnung in der Hauptstadt des Großherzogtums. Damit schlägt Luxemburg selbst Städte wie Paris und Dublin.

Paris und Dublin auf den Plätzen 2 und 3

Paris und Dublin folgen auf den nächsten Plätzen: In Paris zahlt man durchschnittlich 32 Euro pro Quadratmeter, in Dublin sind es 31,7 Euro. In den letzten fünf Jahren sind die Immobilienpreise in Metropolen wie Paris, Berlin und Madrid um rund 30 Prozent gestiegen, ein echter Preissprung!

Hauptursachen sind die hohe Nachfrage und das begrenzte Angebot an Bauflächen. Der Wohnraum in den Städten wird immer knapper, was vor allem junge Familien und Geringverdiener vor große Herausforderungen stellt. Sie kämpfen zunehmend darum, noch bezahlbare Wohnungen zu finden.

Österreich im Vergleich günstig

Im Vergleich dazu sind die Mieten in Österreich, einem der teuersten Märkte für Kaufimmobilien, deutlich günstiger. Dank der staatlichen Mietpreisregulierung zahlt man hier oft weniger als 12 Euro pro Quadratmeter. Allerdings sind auch in Österreich die Mieten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als vier Prozent gestiegen.

Mietpreise steigen rasant an

Auch in vielen anderen europäischen Städten, besonders in Südosteuropa, ist ein kräftiger Anstieg zu verzeichnen. Polen, Albanien und Bosnien-Herzegowina melden teils zweistellige Preissteigerungen! In Ländern wie Italien, Griechenland oder Rumänien steigen die Mieten ebenfalls stark an.

Die 10 Städte mit den teuersten Mieten in Europa in der Übersicht

Luxemburg City, Luxemburg: 43,40 €/qm Paris, Frankreich: 32 €/qm Dublin, Irland: 31,70 €/qm Barcelona, Spanien: 29,90 €/qm Oslo, Norwegen 27,30 €/qm Madrid, Spanien: 27,10 €/qm Amsterdam, Niederlande: 26,30 €/qm Kopenhagen, Dänemark: 24,80 €/qm London, England: 23,80 €/qm Galway, Irland: 22,90 €/qm

Da bleibt die Frage, wie lange normale Menschen in den großen Städten noch eine Chance haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden.