Gekürt: Österreichisches Dorf ist das zweitschönste der Welt

Keine Lust auf Großstadt? Forbes hat die 50 schönsten Dörfer der Welt gekürt – und Österreich ist ganz vorne mit dabei!

Keine Lust auf Großstadtlärm, überfüllte Cafés und ständige Baustellen? Dann aufgepasst: Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat kürzlich eine Liste der 50 schönsten Dörfer der Welt veröffentlicht – und ja, es lohnt sich, die Koffer zu packen.

Das schönste Dorf der Welt

Platz 1 geht an Bibury in England. Eingebettet in die malerischen Cotswolds, einer sogenannten „Area of Outstanding Natural Beauty“, wirkt das Dorf wie aus einem Geschichtsbuch. Die honigfarbenen Cottages aus dem 15. bis 17. Jahrhundert an der Arlington Row lassen Besucher:innen zurück in die Zeiten der Weber reisen. Fast so, als sei die Zeit hier stehen geblieben – Instagram-Potenzial inklusive.

Platz 2: Hallstatt, Österreich

Und jetzt wird es österreichisch: Hallstatt am glitzernden Hallstätter See sichert sich den zweiten Platz. Zugegeben, alternative Reiseziel-Atmosphäre sieht anders aus – regelmäßig wird das Dorf von asiatischen Tourist:innen „überflutet“. Aber wer einmal durch die mittelalterlichen Gassen schlendert, die malerischen alpinen Häuschen bewundert und den Blick über den See schweifen lässt, versteht sofort, warum Forbes Hallstatt so hoch bewertet hat. Dorfcharme pur!

Platz 3: Reine, Norwegen

Platz drei geht nach Reine auf den Lofoten, Norwegen. Rote Fischerhütten direkt am Fjord, spektakuläre Ausblicke auf die Nordlichter und das Gefühl, mitten in einem Postkartenmotiv zu stehen – so beeindruckte Reine die Forbes-Redaktion. Wer Lust auf Fjordromantik hat, sollte sich dieses kleine Juwel definitiv vormerken.

Weitere Highlights

Die Top 10 der schönsten Dörfer der Welt zeigen: Europa hat noch viel mehr zu bieten – und Asien und den Philippinen mischen auch mit:

Bibury, England Hallstatt, Österreich Reine, Norwegen Giethoorn, Niederlande Gásadalur, Färöer-Inseln Oia, Griechenland Bourtange, Niederlande Kotor, Montenegro Shirakawa-go, Japan Batad, Philippinen

Egal ob Sie lieber durch historische Gassen schlendern, malerische Fjorde bestaunen oder durch Reisfelder auf den Philippinen wandern – diese Dörfer haben alle eins gemeinsam: Postkarten-Feeling garantiert.