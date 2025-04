"Hot List 2025": Condé Nast Traveller verrät die besten neuen Hotels der Welt

Österreich zählt 2025 zu den Top-Reisezielen weltweit. Gleich mehrere heimische Hotels schaffen es auf die prestigeträchtige "Hot List" von Condé Nast Traveller, die jedes Jahr die besten neuen Hotels, Restaurants und Kreuzfahrten kürt.

Wenn ein traditionsreiches Schloss am Fuschlsee, ein alpines Hideaway auf 1.550 Metern Höhe und ein Wiener Hotel mit kubanischer Rooftop-Bar gemeinsam auf einer internationalen Bestenliste stehen, ist klar: Diesen Sommer müssen wir nicht weit verreisen – denn Österreich ist 2025 eines der spannendsten Reiseziele weltweit.

Die renommierte Hot List 2025 des Condé Nast Traveller – kuratiert von Redaktionen aus aller Welt – kürt jedes Jahr die beeindruckendsten neuen Hotels, Restaurants und Kreuzfahrten. In der 29. Ausgabe zeigt sich: Kaum ein Land ist dieses Jahr so stark vertreten wie Österreich.

Die besten neuen Hotels 2025

Eriro Alpine Hide , Ehrwalder Alm (Österreich): Ein Refugium für Naturverbundene – mit Ski-in/Ski-out-Zugang, handwerklicher Architektur und alpiner Wellness auf Basis von Heilkräutern.

Ein Refugium für Naturverbundene – mit Ski-in/Ski-out-Zugang, handwerklicher Architektur und alpiner Wellness auf Basis von Heilkräutern. Rosewood Schloss Fuschl , Fuschlsee (Österreich): Ein historisches Schloss mit Hollywood-Vergangenheit wird zum luxuriösen Rückzugsort mit Panoramablick, Seebad und Spa-Erlebnis.

Ein historisches Schloss mit Hollywood-Vergangenheit wird zum luxuriösen Rückzugsort mit Panoramablick, Seebad und Spa-Erlebnis. The Hoxton Vienna (Österreich): Ein stilvoller Reboot eines 50er-Jahre-Gebäudes, das mit Retro-Chic, kubanischer Rooftop-Bar und kosmopolitischem Flair punktet.

Ein stilvoller Reboot eines 50er-Jahre-Gebäudes, das mit Retro-Chic, kubanischer Rooftop-Bar und kosmopolitischem Flair punktet. The Brecon, Adelboden (Schweiz): Unter der Chalet-Fassade überrascht ein eleganter Mid-Century-Stil, ein durchdachtes All-inclusive-Konzept und eine warme Gastgeberkultur.

Kulinarische Highlights des Jahres

Stüvetta Moritz , St. Moritz: Alpine Küche, neu interpretiert – regional, raffiniert und im markanten Design von Fabian Freytag.

Alpine Küche, neu interpretiert – regional, raffiniert und im markanten Design von Fabian Freytag. AngloThai , London: Ein kulinarischer Brückenschlag zwischen Thailand und Großbritannien – kreativ, intensiv, saisonal.

Ein kulinarischer Brückenschlag zwischen Thailand und Großbritannien – kreativ, intensiv, saisonal. 19 Saint-Roch, Paris: Pierre Touitous persönlichstes Projekt – französisch mit japanischen und mediterranen Einflüssen, jenseits aller Bistro-Klischees.

Die besten Kreuzfahrten 2025

Disney Treasure : Wo Familienabenteuer und Kreuzfahrtkomfort eine magische Verbindung eingehen – Disney-typisch inszeniert bis ins letzte Detail.

Wo Familienabenteuer und Kreuzfahrtkomfort eine magische Verbindung eingehen – Disney-typisch inszeniert bis ins letzte Detail. Explora II : Stilvoll reisen auf hoher See – mit viel Platz, smartem Design und einem Kinoprogramm unter dem Sternenhimmel.

Stilvoll reisen auf hoher See – mit viel Platz, smartem Design und einem Kinoprogramm unter dem Sternenhimmel. AndBeyond Galapagos Explorer: Maximal zwölf Gäste, minimaler ökologischer Fußabdruck – für Entdecker, die Natur intensiver erleben wollen.

Ob mitten in den Bergen, am See oder im Herzen einer Stadt – die Hot List 2025 liefert die beste Urlaubs-Inspiration für Luxus-Getaways.