× Hotel-Newcomer 2025: Neue Luxus-Adressen am Meer

An den schönsten Traumzielen der Welt öffnen heuer großartige Luxus-Refugien ihre Pforten. Wir verraten die besten, neuen Hotel-Openings von Griechenland bis Costa Rica, die mit traumhafter Lage und vielfältigen Annehmlichkeiten glänzen.

Ab in die Sonne und ans Meer heißt es auch heuer wieder. Und wir haben passenderweise die Highlight-Hoteleröffnungen 2025 an den sonnigen Traumzielen rund um den Globus. Schmieden Sie gleich neue Urlaubspläne!

JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort

Malediven

© JW MARRIOTT ×

Anfang Februar 2025 eröffnete mit dem JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort das zweite Haus der Marke auf den Malediven. Es befindet sich nur eine kurze Bootsfahrt vom Flughafen Male entfernt und verfügt über 80 Strandvilllen und 47 Overwater-Villen – alle mit Privatpool – und sieben verschiedene Restaurants.

Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton

Dominikanische Republik

© Zemi Miches ×

Das Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, liegt nördlich von Punta Cana in der Küstenstadt Miches an der abgelegenen, unberührten Küste von Playa Esmeralda und verbindet anspruchsvolles Design mit umweltbewussten Praktiken, um Reisenden ab Sommer 2025 ein einzigartiges All-Inclusive-Erlebnis zu bieten. Sechs Restaurants und sechs Bars verwöhnen den Gaumen, für Gäste jeden Alters gibt es eine Vielzahl von Unterhaltungs- und Freizeitangeboten, darunter Einkaufsmöglichkeiten und einen Kinderclub mit einzigartigem Programm und einen großzügigen Poolkomplex mit Wasserpark.

Hotel Preko Ugljan Island

Kroatien

© Hotel Preko ×

Das Hotel Preko Ugljan, Curio Collection by Hilton, wird voraussichtlich im Mai 2025 auf der malerischen kroatischen Insel Ugljan in der Nähe von Zadar eröffnet. Das neu gebaute Resort verfügt über 65 hochwertig ausgestattete Zimmer, darunter sieben großzügige Suiten. Darüberhin-aus verfügt das Resort über einen Garten mit Außenpool, Bar und Snackbar sowie eine Entspannungszone unter Olivenbäumen. Durch seine günstige Lage in Preko bietet das Resort leichten Zugang zu historischen Städten und unberührten Stränden entlang der Adriaküste.

MARE Resorts

Zypern

© MARE ×

Im März 2025 debütierte die neue Hotelmarke MARE Resorts mit zwei hochkarätigen Resorts auf Zypern. Das auf einer Klippe an der Westküste der Insel gelegene und von antiken Ruinen sowie dem kristallklaren Wasser der beliebten Urlaubsregion umgebene MARE Paphos eröffnete am 19. März; das Schwesterhotel MARE Ayia Napa an der Ostküste Zyperns in ruhiger Lage öffnete am 28. März seine Pforten. Gäste können sich auf vielfältige Erlebnisse freuen, darunter die private Yachtcharter auf dem Mittelmeer.

Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique

Costa Rica

© Waldorf Astoria ×

Das Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique wird ab voraussichtlich Mai 2025 einen neuen Standard für Barfuß-Luxus setzen, indem es den Pura Vida-Lebensstil Costa Ricas mit der Raffinesse und dem persönlichen Service von Waldorf Astoria verbindet. Das Resort mit 148 Zimmern und 40 Suiten liegt auf der spektakulären Halbinsel Cacique mit Blick auf die abgelegene Playa Penca.

AMOH Rhodes

Griechenland

© AMOH ×

Im Juni 2025 eröffnet mit dem AMOH Resort, Teil von Marriott’s Marke The Luxury Collection, ein neues Luxusrefugium auf Rhodos. Das Resort befindet sich auf dem Gelände eines alten Steinbruchs und ist eine Hommage an die Geschichte der örtlichen Handwerkskunst. Dies spiegelt sich auch beim Design der 197 Zimmer und Suiten wider. Vier einzigartige Restaurants verwöhnen die Gäste kulinarisch.

Conrad Athens The Ilisian

Griechenland

© Conrad ×

The Ilisian, ein neues Luxusrefugium in Athen, soll im vierten Quartal 2025 eröffnen. Es umfasst das Conrad Athens Hotel, die Waldorf Astoria Residences, die Conrad Residences, einen privaten Mitgliederclub, zahlreiche Bars und Restaurants. Das Resort wird über 307 Gästezimmer und Suiten verfügen, alle mit atemberaubendem Blick auf Athen und Akropolis.