"Not Hot List" 2026: Diese Reiseziele hat noch keiner auf dem Schirm

Raus aus der überfüllten Altstadt, weg vom Lärm der Massen und den überteuerten Touristenfallen: 2026 gibt es eine neue Art zu reisen! Die „Not Hot List“ von Intrepid ist da und verrät Ihnen, wo Sie die besten Abenteuer erleben können, fernab vom üblichen Trubel.

Die Reisebranche hat ein großes Problem: Overtourismus. Doch statt sich den Massen anzuschließen, gibt es immer mehr Reisende, die neue, weniger bekannte Ziele entdecken möchten. In der „Not Hot List 2026“ präsentiert Intrepid die Reiseziele, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, aber unbedingt auf Ihrem Radar haben sollten.

Diese Geheimtipps wurden von Insidern und lokalen Experten aus 27 Städten weltweit zusammengestellt und bieten Ihnen all das, was Sie sich von einem echten Traumurlaub erhoffen: unberührte Natur, authentische Begegnungen und vor allem viel Ruhe und Platz für sich allein.

Tiwai Island, Sierra Leone

Wenn Sie die pure Natur suchen, dann ist Tiwai Island der absolute Geheimtipp! Sierra Leone hat nicht nur traumhafte Strände und üppige Regenwälder zu bieten, sondern auch ein echtes Abenteuerparadies für Entdecker. Die Insel Tiwai, frisch zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben, lockt mit atemberaubender Tierwelt – von seltenen Affenarten bis zu unzähligen Vögeln. Und das Beste: Hier gibt es keine Touristenmassen, sondern pure Wildnis und atemberaubende Ruhe.

Tian-Shan-Gebirge, Kirgisistan

Sie sind ein Outdoor-Fan? Dann wird Sie Kirgisistan garantiert begeistern! Mit über 90 % der Fläche, die von majestätischen Gebirgsketten bedeckt ist, ist das Land ein wahres Wanderparadies. 1000 km neue Wanderwege durch die unberührte Natur warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Außerdem tauchen Sie hier nicht nur in atemberaubende Landschaften ein, sondern erleben hautnah die Kultur der kirgisischen Nomaden.

Sierra Norte, Mexiko

Nur ein paar Stunden von Oaxaca entfernt liegt das Gebirge Sierra Norte, ein wahres Juwel, das Sie unbedingt besuchen sollten! Hier gibt es mystische Nebelwälder, glasklare Wasserfälle und grüne Täler, die aussehen, als wären sie direkt aus einem Märchen entsprungen. In den Pueblos Mancomunados, einer Gemeinschaft aus acht indigenen Dörfern, sind Sie als Tourist nicht nur herzlich willkommen – Sie werden wie ein Teil der Familie aufgenommen!

Vis, Kroatien

Dubrovnik, Split und Co. kennen Sie bereits? Dann sollten Sie einmal die Insel Vis besuchen! Ohne Flughäfen und Kreuzfahrtanleger bleibt Vis größtenteils von den Massen verschont. Statt überfüllten Stränden finden Sie hier ruhige Buchten, authentische Fischerorte und gastfreundliche Einheimische. Mit nur 27.000 Besuchern im Jahr 2024 ist Vis ein absolutes Paradies für alle, die den Massentourismus meiden wollen.

Gaziantep, Türkei

Baklava, Kebab, und all die leckeren Spezialitäten: Gaziantep ist nicht nur eine Stadt, die mit ihrer Kulinarik begeistert, sondern hat auch im Kultur- und Tourismusbereich einiges zu bieten! Nach dem Erdbeben von 2023 erlebt die Stadt im Südosten der Türkei einen regelrechten Aufschwung. 2026 wird das Befreiungsmuseum in Şanlıurfa wiedereröffnet, und mit einer neuen Hochgeschwindigkeitszugverbindung wird Gaziantep noch besser erreichbar.

2026 wird das Jahr für alle, die den Massentourismus satt haben und echte Abenteuer abseits der bekannten Pfade suchen.