Die beliebtesten Herbst-Destinationen für Spontanreisen

Noch auf der Suche nach einem passenden Reiseziel für einen spontanen Urlaub im Herbst? Wir verraten die top zehn beliebtesten Destinationen für Herbstreisen, inklusive den besten Geheimtipps.

Immer mehr Menschen verschieben ihre Reisen bewusst in den Herbst; das meldete kürzlich erst der Verband Internet Reisevertrieb e. V. (VIR). Auch Evaneos kann dies bestätigen: Verglichen mit 2024 sind die Buchungen für Herbstreisen zwischen September und Ende November auf der Individualreise-Plattform um 60 Prozent gestiegen.

Evaneos hat die Buchungsdaten für den Herbst ausgewertet und verrät die beliebtesten Destinationen. Wer diesen Herbst also noch spontan verreisen möchte, sollte sich hier Inspiration holen:

Die beliebtesten Herbstdestinationen 2025 für spontane Reisen

1. Portugal

© Getty Images

Der Herbst in Portugal bedeutet mildes Wetter, ideal für Wanderungen, Genussreisen und Wassersport. Die Küstenorte sind weniger belebt und die Weinregionen entfalten ihren besonderen Charme.

Geheimtipps:



Durch historische Bergdörfer wie Monsanto oder Sortelha spazieren

eine Weinlese im Douro-Tal miterleben

an der Küste von Comporta entspannen

2. Marokko

© Getty Images

Von den traditionellen Märkten und Stadterkundungen, bis hin zu Trekking-Touren oder Ausflügen in die stillen Wüstenlandschaften wird Marokko im Herbst mit milden Temperaturen nochmal besonders spannend.

Geheimtipps:



Die Dades- und Todra-Schlucht bestaunen

traditionelle Berberdörfer wie Tizi Oussem besuchen

3. Griechenland

© Getty Images

Im Sommer können die griechischen Inseln wie Santorini und Mykonos schnell überfüllt sein. Doch sobald die Hauptsaison vorbei ist, zeigen sich Griechenlands Inseln von ihrer ruhigen Seite – perfekt für Kulturreisen, Wanderungen oder Inselhopping.

Geheimtipps:



Statt Klassikern wie Athen, lieber die Peloponnes mit einsamen Buchten entdecken

die Kykladen-Inseln Paros, Naxos und Sifnos erkunden

antike Stätten wie Delphi fast ohne Menschenmassen besuchen

4. Albanien

© Getty Images

Albanien vereint wilde Berglandschaften mit mediterranen Küsten. Interessant für Abenteuer:innen, die sich gerne auf Roadtrips begeben.

Geheimtipps:



Auf der Route zwischen Theth und Valbona wandern

einsame Strände an der albanischen Riviera genießen

die Stille des Ohrid-Sees erleben

5. Italien

© Getty Images

Italien im Herbst bedeutet: Wein, Genuss und Farbenpracht. Während Florenz oder Rom nach wie vor die touristischen Massen anziehen, lassen sich andere Regionen fast ungestört erkunden. Besonders empfehlenswert ist etwa die Kombination aus Abruzzen und Marken mit ihren Hill Towns und Nationalparks. Auch die weniger bekannten italienischen Seen eignen sich für entspannte Herbsttage.

Geheimtipps:



Abruzzen und Marken als Alternative zur Toskana entdecken

am Lago d’Orta das Herbstlaub rund um die Insel San Giulio bewundern

auf der autofreien Monte Isola im Lago d’Iseo wandern

am Lago Trasimeno durch kleine Dörfer und Weinberge schlendern

6. Island

© Getty Images

Der Herbst in Island ist besonders mystisch: Die Nordlichter und die einzigartig raue Natur sind optimal für Roadtrips und ausgiebige Wanderungen.

Geheimtipps:



Neben bekannten Wasserfällen auch die abgelegenen Fjord Dörfer erkunden

auf Walbeobachtungstouren gehen

7. Ägypten

© Getty Images

Mit angenehmen Temperaturen lohnt sich Ägypten im Herbst vor allem für Kultur- und Aktivurlaub gleichermaßen – vom Roten Meer bis zu den Tempeln am Nil.

8. Schottland

© Getty Images

Wenn sich die Highlands in Rot- und Goldtönen färben, ist Schottland ein Traumziel für Naturliebhaber:innen. Schlösser, Whisky und weite Landschaften runden die Reise ab.

Geheimtipps:

Glen Coe oder die Cairngorms durchwandern

über die Isle of Skye streifen und lokale Whiskys direkt bei den Brennereien probieren

9. Frankreich

© Getty Images

Kulinarik und Natur verbinden sich im französischen Herbst perfekt. Vor allem für Rad- und Wandertouren, Weinreisen oder kulturelle Ausflüge.

Geheimtipps:



Statt einen Städtetrip nach Paris zu unternehmen, lieber das Périgord mit seinen Märkten, die bunten Wälder der Vogesen oder wenig bekannte Küstenabschnitte der Normandie erleben.

10. Norwegen

© Getty Images

Wenn sich die Wälder rund um die beeindruckenden Fjorde herbstlich färben, bietet Norwegen eine magische Kulisse für Outdoor-Abenteuer. Weniger Reisende bedeuten auch mehr Ruhe in der Natur.

Geheimtipps:



Den Hardangerfjord entdecken

versteckte Fjord-Arme abseits der bekannten Routen mit dem Kajak erkunden

Pluspunkt: Länder wie Albanien, Portugal, Marokko und Ägypten gelten als besonders preisattraktiv und bieten, ebenso wie Griechenland, ein mildes Klima ohne ermüdende Sommerhitze. Gleichzeitig ziehen Island, Norwegen und Schottland mit spektakulären Landschaften und Natur- sowie Outdoor-Erlebnissen immer mehr Reisende an.