Die beliebtesten Herbst-Destinationen für Spontanreisen

Noch auf der Suche nach einem passenden Reiseziel für einen spontanen Urlaub im Herbst? Wir verraten die top zehn beliebtesten Destinationen für Herbstreisen, inklusive den besten Geheimtipps.
Immer mehr Menschen verschieben ihre Reisen bewusst in den Herbst; das meldete kürzlich erst der Verband Internet Reisevertrieb e. V. (VIR). Auch Evaneos kann dies bestätigen: Verglichen mit 2024 sind die Buchungen für Herbstreisen zwischen September und Ende November auf der Individualreise-Plattform um 60 Prozent gestiegen.
Evaneos hat die Buchungsdaten für den Herbst ausgewertet und verrät die beliebtesten Destinationen. Wer diesen Herbst also noch spontan verreisen möchte, sollte sich hier Inspiration holen:
Die beliebtesten Herbstdestinationen 2025 für spontane Reisen
1. Portugal
Der Herbst in Portugal bedeutet mildes Wetter, ideal für Wanderungen, Genussreisen und Wassersport. Die Küstenorte sind weniger belebt und die Weinregionen entfalten ihren besonderen Charme.
Geheimtipps:
- Durch historische Bergdörfer wie Monsanto oder Sortelha spazieren
- eine Weinlese im Douro-Tal miterleben
- an der Küste von Comporta entspannen
2. Marokko
Von den traditionellen Märkten und Stadterkundungen, bis hin zu Trekking-Touren oder Ausflügen in die stillen Wüstenlandschaften wird Marokko im Herbst mit milden Temperaturen nochmal besonders spannend.
Geheimtipps:
- Die Dades- und Todra-Schlucht bestaunen
- traditionelle Berberdörfer wie Tizi Oussem besuchen
3. Griechenland
Im Sommer können die griechischen Inseln wie Santorini und Mykonos schnell überfüllt sein. Doch sobald die Hauptsaison vorbei ist, zeigen sich Griechenlands Inseln von ihrer ruhigen Seite – perfekt für Kulturreisen, Wanderungen oder Inselhopping.
Geheimtipps:
- Statt Klassikern wie Athen, lieber die Peloponnes mit einsamen Buchten entdecken
- die Kykladen-Inseln Paros, Naxos und Sifnos erkunden
- antike Stätten wie Delphi fast ohne Menschenmassen besuchen
4. Albanien
Albanien vereint wilde Berglandschaften mit mediterranen Küsten. Interessant für Abenteuer:innen, die sich gerne auf Roadtrips begeben.
Geheimtipps:
- Auf der Route zwischen Theth und Valbona wandern
- einsame Strände an der albanischen Riviera genießen
- die Stille des Ohrid-Sees erleben
5. Italien
Italien im Herbst bedeutet: Wein, Genuss und Farbenpracht. Während Florenz oder Rom nach wie vor die touristischen Massen anziehen, lassen sich andere Regionen fast ungestört erkunden. Besonders empfehlenswert ist etwa die Kombination aus Abruzzen und Marken mit ihren Hill Towns und Nationalparks. Auch die weniger bekannten italienischen Seen eignen sich für entspannte Herbsttage.
Geheimtipps:
- Abruzzen und Marken als Alternative zur Toskana entdecken
- am Lago d’Orta das Herbstlaub rund um die Insel San Giulio bewundern
- auf der autofreien Monte Isola im Lago d’Iseo wandern
- am Lago Trasimeno durch kleine Dörfer und Weinberge schlendern
6. Island
Der Herbst in Island ist besonders mystisch: Die Nordlichter und die einzigartig raue Natur sind optimal für Roadtrips und ausgiebige Wanderungen.
Geheimtipps:
- Neben bekannten Wasserfällen auch die abgelegenen Fjord Dörfer erkunden
- auf Walbeobachtungstouren gehen
7. Ägypten
Mit angenehmen Temperaturen lohnt sich Ägypten im Herbst vor allem für Kultur- und Aktivurlaub gleichermaßen – vom Roten Meer bis zu den Tempeln am Nil.
8. Schottland
Wenn sich die Highlands in Rot- und Goldtönen färben, ist Schottland ein Traumziel für Naturliebhaber:innen. Schlösser, Whisky und weite Landschaften runden die Reise ab.
Geheimtipps:
- Glen Coe oder die Cairngorms durchwandern
- über die Isle of Skye streifen und lokale Whiskys direkt bei den Brennereien probieren
9. Frankreich
Kulinarik und Natur verbinden sich im französischen Herbst perfekt. Vor allem für Rad- und Wandertouren, Weinreisen oder kulturelle Ausflüge.
Geheimtipps:
- Statt einen Städtetrip nach Paris zu unternehmen, lieber das Périgord mit seinen Märkten, die bunten Wälder der Vogesen oder wenig bekannte Küstenabschnitte der Normandie erleben.
10. Norwegen
Wenn sich die Wälder rund um die beeindruckenden Fjorde herbstlich färben, bietet Norwegen eine magische Kulisse für Outdoor-Abenteuer. Weniger Reisende bedeuten auch mehr Ruhe in der Natur.
Geheimtipps:
- Den Hardangerfjord entdecken
- versteckte Fjord-Arme abseits der bekannten Routen mit dem Kajak erkunden
Pluspunkt: Länder wie Albanien, Portugal, Marokko und Ägypten gelten als besonders preisattraktiv und bieten, ebenso wie Griechenland, ein mildes Klima ohne ermüdende Sommerhitze. Gleichzeitig ziehen Island, Norwegen und Schottland mit spektakulären Landschaften und Natur- sowie Outdoor-Erlebnissen immer mehr Reisende an.