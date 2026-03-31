Diese Zugstrecke in Österreich zählt zu den schönsten der Welt

Eine Studie zeigt eindrucksvoll, welche Bahnstrecken die Menschen weltweit am meisten fesseln. Auch Österreich darf jubeln: Eine heimische Strecke schafft es an die Spitze und lässt weltbekannte Routen hinter sich.

Zugreisen erleben weltweit eine Renaissance. Sie gelten als umweltfreundlich, entspannend und bieten Ausblicke, die man aus dem Flugzeug niemals genießen könnte. Der Reiseversicherer InsureandGo hat nun in einer Studie ermittelt, welche Strecken visuell am beeindruckendsten sind. Das erfreuliche Ergebnis für Österreich: Die historische Semmeringbahn sichert sich einen Top-Platz im globalen Ranking.

Besonders interessant: Die Studie nutzte modernste Eye-Tracking-Technologie, bei der die Augenbewegungen von 100 Teilnehmern analysiert wurden, während sie Bilder von 24 ikonischen Routen betrachteten. Die Semmeringbahn, die sich kurvenreich zwischen Gloggnitz und Mürzzuschlag durch die Landschaft schlängelt, überzeugte dabei mit einem starken "Eye-Catching-Score" von 78,7 von 100 möglichen Punkten. Die Blicke der Teilnehmer blieben besonders lange an den malerischen Panoramen dieser Strecke hängen.

Japan und Schweiz dominieren das Podest

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Der Gesamtsieg geht nach Asien. Der "Sagano Romantic Train" in Japan belegt mit einem überragenden Score von 91,9 den ersten Platz. Die Strecke verläuft entlang des Hozugawa-Tals und bietet atemberaubende Ausblicke auf die bewaldeten Berge von Arashiyama. Wer die Fahrt besonders intensiv erleben möchte, kann dort sogar in offenen Wagen ohne Fenster und Dach mitfahren.

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Direkt dahinter landen unsere Nachbarn aus der Schweiz auf Platz zwei mit dem weltberühmten Bernina Express (Score: 91,5), der Fahrgäste über 196 Brücken und durch 55 Tunnel von der Schweiz ins italienische Tirano bringt. Den dritten Platz sichert sich der Glacier Express, der zwischen Zermatt und St. Moritz verkehrt und mit riesigen Panoramafenstern den perfekten Blick auf die Alpen freigibt.

Semmeringbahn erobert Platz 8

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Die Semmeringbahn hat es im globalen Ranking auf den achten Platz geschafft. Damit lässt die kurvenreiche Strecke sogar weltbekannte Routen in den USA (Coast Starlight, Platz 9), Australien (The Ghan, Platz 15) oder Neuseeland hinter sich.

Die Top 10 schönsten Zugstrecken

Hier sind die Top 10 der beeindruckendsten Strecken weltweit, bei denen die Teilnehmer ihre Augen nicht abwenden konnten:

Sagano Romantic Train (Japan) Bernina Express (Schweiz / Italien) Glacier Express (Schweiz) West Highland Line (Schottland) Alishan Forest Railway (Taiwan) Serra Verde Express (Brasilien) Rocky Mountaineer (Kanada) Semmeringbahn (Österreich) Coast Starlight (USA) White Pass & Yukon Route (USA / Kanada)

Die Studie, für die 24 Routen auf der ganzen Welt untersucht wurden, liefert die perfekte Inspiration für die nächste Reiseplanung. Egal, für welche Route Sie sich entscheiden: Der Weg ist hier definitiv das Ziel. Und falls die Fernreise noch etwas warten muss, buchen Sie doch einfach das nächste Ticket auf den Semmering!