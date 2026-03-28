Wachau: Die Marillenblüte 2026 ist das ultimative Frühlings-Highlight!

Vergessen Sie die Kirschblüte in Japan! Das wohl spektakulärste Naturschauspiel des Jahres wartet direkt vor unserer Haustür. In der Wachau öffnen 100.000 Marillenbäume ihre Knospen und verwandeln das Donautal in ein duftendes Blütenmeer. Wir verraten, wie Sie das Blüten-Spektakel perfekt planen.

Grauer Himmel und Regen-Wetter in Sicht? Lassen Sie sich die Frühlingslaune bloß nicht verderben! Denn die Wachau bereitet sich gerade auf ihren großen Auftritt vor.

Laut Franz Schöberl, Obmann des Vereins Wachauer Marille, sind die ersten Knospen bereits offen. „Die Vollblüte wird voraussichtlich für die Osterwoche erwartet“, so der Experte. Je nach Wetter hält der Zauber zwischen zehn Tagen und drei Wochen an. Doch Vorsicht: Der plötzliche Kälteeinbruch könnte das Zeitfenster verkürzen. Auf was warten Sie also noch?

© Donau Niederösterreich, Barbara Elser

Marillen-Viewing: Per Schiff oder Rad durch die Gärten

Ab dem 28. März nehmen die Schiffe der DDSG Blue Danube wieder Fahrt auf. Vom Wasser aus wirkt die Blütenpracht der 100.000 Bäume fast schon surreal schön.

Wer lieber aktiv ist, schnappt sich ein Fahrrad. Mit der NÖ-Card leihen Sie sich ein nextbike für einen Tag gratis aus. Rollen Sie entspannt durch die „Marillenmeile“ in Rossatz-Arnsdorf – sieben Etappen pure Ästhetik, von St. Johann bis Rossatzbach.

© Donau Niederösterreich, Barbara Elser

Spar-Hack: So reisen Sie für nur 14 Euro

Das Frühlingsticket Wachau ist der absolute Insider-Tipp für alle Sparfüchse. Für unschlagbare 14 Euro (Kinder zahlen nur die Hälfte!) nutzen Sie bis zum 26. April Busse, Donau-Fähren und am Wochenende sogar die legendäre Wachaubahn. Extra-Tipp für Sparfüchse: Besitzer der NÖ-Card fahren einen Tag lang sogar komplett kostenlos mit der Wachaubahn.

© Donau Niederösterreich, Barbara Elser

Kulinarik & Events: Wo die Marille jetzt gefeiert wird

Die Wachauer lassen es sich nicht nehmen, ihre berühmte Frucht gebührend zu feiern. Diese Termine sollten Sie sich im Kalender markieren:

2. bis 4. April: Kremser Marillenblütenmarkt (Der perfekte Ort für Mitbringsel!)

4. bis 6. April: Marillenblütefest in Arnsdorf (Nur bei Schönwetter!)

12. April: Blütenfest in Mühldorf.

© Robert Herbst

Wer nicht auf gut Glück losfahren will, checkt die Blüten-Webcam auf www.marillenbluete.at.

Packen Sie schon mal die Kamera ein – dieser Frühling in der Wachau wird garantiert Instagram-tauglich!