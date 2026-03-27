Diese Stadt ist so schön wie Barcelona, aber nicht SO überlaufen!

Wer Barcelona liebt, aber von den Touristenmassen genervt ist, sollte jetzt aufhorchen. Denn diese Stadt ist die perfekte Alternative, die mindestens genauso viel Charme versprüht, aber noch echte Urlaubsruhe bietet.

Barcelona ist der unangefochtene Star unter den City-Trips in Europa. Kein Wunder: Die Kombination aus Weltklasse-Kultur wie der Sagrada Família, hippem Stadtleben und dem direkten Zugang zum Mittelmeer ist fast unschlagbar. Doch der Hype hat seinen Preis - überfüllte Gassen und horrende Preise inklusive. Wer Stadt- und Strandurlaub in Spanien verbinden will, findet an der andalusischen Costa de la Luz eine mindestens ebenso schöne und kulturell bedeutsame Alternative: Cádiz.

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Die älteste Stadt Europas erwacht im Frühling

Cádiz ist unter Kennern keine Unbekannte, doch bisher sind es vor allem die Spanier selbst, die ihre Sommerferien hier verbringen oder die Hafenstadt bei einem Kurztrip erkunden. Besonders jetzt im Frühling lohnt sich die Reise: Wenn die milden Abende beginnen, erwacht die Stadt zum Leben. Es zieht die Menschen nach draußen in die grünen Parks und die stylischen Bars an der Promenade.

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Weiße Häuser und endloser Sandstrand

Die Geschichte von Cádiz ist gigantisch: Vor rund 3.000 Jahren von den Phöniziern gegründet, gilt sie als eine der ältesten Städte Europas. Das Stadtbild ist ein Traum aus weiß getünchten Häusern und imposanten Bauwerken aus verschiedensten Epochen. Das Besondere: Die Stadt erstreckt sich auf einer schmalen Landzunge und ist fast komplett von Wasser umgeben. Während auf der einen Seite die historische Altstadt thront, wartet auf der zum offenen Meer gewandten Seite ein kilometerlanger, feiner Sandstrand auf Sonnenanbeter.

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Wer das authentische Spanien sucht, Geschichte atmen will und trotzdem nicht auf den Sprung ins kühle Nass verzichten möchte, sollte Cádiz schleunigst auf seine Bucketlist setzen, bevor es alle anderen tun!