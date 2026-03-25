Vergessen Sie Mallorca: Diese spanische Insel bietet Karibik-Feeling PUR

Während sich auf Mallorca die Massen um die letzten freien Liegestühle streiten, wartet nur einen Katzensprung entfernt eine andere spanische Insel und die bietet ein wahres Paradies. Kristallklares Wasser, weißer Puderzucker-Sand und pure Entspannung.

Mallorca ist eine von Österreichs liebsten Urlaubsinseln, doch Hand aufs Herz: Haben wir nicht alle langsam genug von überfüllten Liegestühlen und grölenden Party-Touristen? Wer das echte, unberührte Paradies sucht, muss gar nicht weit fliegen. Direkt nebenan liegt die elegante, kleine Schwester, die Mallorca jetzt eiskalt den Rang abläuft: Formentera!

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Karibik-Vibe direkt vor der Haustür

Wer das erste Mal am Strand von Ses Illetes steht, traut seinen Augen kaum. Kristallklares, türkisblaues Wasser und puderzuckerweißer Sand – man fühlt sich sofort wie auf den Malediven. Nicht umsonst werden diese Küstenabschnitte regelmäßig zu den schönsten ganz Europas gewählt. Das Beste daran: Hier suchen Sie hässliche Betonwüsten und riesige Hotelburgen vergeblich. Formentera hat sich seinen wilden, natürlichen Charme bewahrt und setzt auf Ästhetik statt Massenabfertigung.

Entspannung statt Ballermann

Während am Ballermann der Bär steppt und die Bässe dröhnen, regiert auf Formentera die absolute Tiefenentspannung. Hier gibt es keine lärmenden Partyzonen, sondern ein Lebensgefühl, das süchtig macht:

Natur pur: Die Insel erkundet man am besten ganz entschleunigt mit dem Fahrrad oder dem E-Mehari.

Die Insel erkundet man am besten ganz entschleunigt mit dem Fahrrad oder dem E-Mehari. Stilvoll nächtigen: Statt Bettenburgen finden Sie hier versteckte, exklusive Boutique-Hotels.

Statt Bettenburgen finden Sie hier versteckte, exklusive Boutique-Hotels. Magische Momente: Die Sonnenuntergänge an den naturbelassenen Buchten sind legendär und lassen jeden Alltagsstress in Sekunden verfliegen.

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Das absolute Paradies für Familien

Besonders für Eltern ist die Insel ein echter Geheimtipp. Die Strände fallen extrem flach ins Meer ab, perfekt für die Kleinen zum sicheren Planschen im kristallklaren Wasser. Da die Insel wunderbar überschaubar ist, bleibt der Urlaub stressfrei und entspannt.

Wer einmal den weißen Sand von Formentera zwischen den Zehen gespürt hat, wird Mallorca höchstens noch aus dem Flugzeugfenster zuwinken.