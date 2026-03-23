Feiertage im April & Mai: So verwandeln Sie jetzt 10 Tage in 22 freie Tage!

Der Countdown für die Osterferien läuft! Wer jetzt nicht schnell schaltet, verschenkt wertvolle freie Tage. Wir haben den ultimativen Check gemacht: So verwandeln Sie den April und Mai 2026 noch in eine XXL-Auszeit!

Die gute Nachricht für alle Kurzentschlossenen: Die Konstellation der Feiertage in den kommenden Wochen ist eine wahre Goldgrube für Sonnenanbeter und Städtetrip-Fans. Ob Strand-Feeling an der Algarve - die gerade erst wieder zum weltbesten Strandreiseziel gekürt wurde oder ein kurzer Trip nach Madrid: Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus nur wenigen Urlaubstagen, das meiste rausholen können.

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Der Oster-Hack: Nur noch wenige Tage bis zum 9-Tage-Relax

Ostern steht quasi vor der Tür! Da der Ostermontag am 6. April fällt, ist jetzt der letzte Moment, um beim Chef anzufragen. Wenn Sie vom 7. bis zum 10. April vier Urlaubstage einreichen, bekommen Sie stolze neun Tage am Stück frei. Perfekt, um dem Pollenflug zu entfliehen! Wie wäre es mit einem Flug nach Singapur? Mit seinen unzähligen Michelin-gelisteten Streetfood-Ständen ist es das absolute Paradies für jeden Foodie.

Goldener Mai: Mehrere Feiertage am Stück

Gleich danach geht es Schlag auf Schlag. Der 1. Mai (Staatsfeiertag) fällt heuer auf einen Freitag. Das bedeutet für Sie: Ein verlängertes Wochenende geschenkt! Wer hier noch vier Tage dranhängt, genießt erneut neun Tage Freiheit bei minimalem Urlaubs-Einsatz.

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Der Himmelfahrt-Coup & das Pfingst-Finale

Der Mai lässt uns dieses Jahr absolut nicht im Stich:

Christi Himmelfahrt (14. Mai): Der klassische Donnerstag-Feiertag schreit förmlich nach einem Fenstertag am Freitag. Nur ein einziger Tag Urlaub bringt Ihnen vier freie Tage - ideal für einen Kurztrip nach Bratislava oder Krakau, die mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Der klassische Donnerstag-Feiertag schreit förmlich nach einem Fenstertag am Freitag. Nur ein einziger Tag Urlaub bringt Ihnen vier freie Tage - ideal für einen Kurztrip nach Bratislava oder Krakau, die mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Pfingsten (25. Mai): Mit dem Pfingstmontag haben wir das nächste lange Wochenende sicher. Wer die Woche davor oder danach frei nimmt, kann die Akkus vor dem Sommer noch einmal so richtig aufladen.

Da die Reiselust laut aktuellen Trends massiv ansteigt, sollten Sie keine Zeit mehr verlieren.