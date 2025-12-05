Real-Verletzungsteufel als Chance für David Alaba

Nach dem Verlust der Tabellenführung an Erzfeind Barca war Krisenstimmung bei Real Madrid. Durch eine Umstellung hat Xabi Alonso nun nicht nur die zwei Diven beglückt, sondern auch souverän gewonnen. Der Verletzungsteufel hat erneut zugeschlagen, das könnte aber eine Chance für David Alaba bieten.

Das Duell mit Celta de Vigo (Sonntag um 21 Uhr/live bei DAZN und im OE24-Liveticker) kommt aber vermutlich zu früh. Vermutlich deshalb, weil Real Madrid kaum Informationen zum ÖFB-Star nach außen dringen lässt. Bei Österreich stand er gegen Bosnien zum Einsatz bereit, ohne dann zu spielen. Seither gilt der 33-Jährige als angeschlagen, Genaueres ist aber nicht bekannt - doch er soll vor einer Rückkehr stehen.

Trent Alexander-Arnold wird mit seiner im letzten Spiel zugezogenen Oberschenkelverletzung wohl zwei Monate fehlen, gepaart mit Alonsos Umstellung bietet sich eine Möglichkeit. Dadurch spielen die Königlichen stellenweise mit drei Innenverteidigern, also ein Platz mehr für Alaba. Antonio Rüdiger ist zwar zurück, aber ebenfalls noch nicht zu 100 Prozent fit.

Alonso baut um - und plötzlich ist Vini happy

Getragen wurde die schlechte Laune in Weiß vor allem von Brasilianer Vinicius Jr., der unter Alonso nicht mehr gesetzt war. Der Coach hat nun scheinbar das Unmögliche geschafft: Mbappe, Vini und Bellingham in ein funktionierendes Team geformt. Die beiden Angreifer in einer Doppelspitze, der Engländer knapp dahinter.

Mit Celta Vigo wartet nun ein dankbarer Härtetest für das neue System. Denn elf Siege am Stück und keine Niederlage seit 2017 machen Celta zum Wunschgegner.

Außerdem ist mit Mbappe in Wunderform (16 Tore, vier Vorlagen) ohnehin fast alles möglich. So viele Tore nach 15 Spieltagen haben bislang nur zwei Spieler geschafft und ja, richtig geraten: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Von Messis Rekord mit 23 Treffern ist er aber schon relativ weit entfernt.