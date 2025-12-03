Alles zu oe24VIP
Jürgen Klopp
© Getty

Nicht Liverpool

Hammer-Gerücht: Jürgen Klopp übernimmt Top-Klub

03.12.25, 06:44
Der ehemalige Liverpool-Coach ist plötzlich in Madrid ein Thema. 

Bei Real Madrid brodelt es. Nach zuletzt drei sieglosen Liga-Spielen steht Xabi Alonso schon massiv unter Druck. Zahlreiche Stars sollen sich gegen den neuen Trainer gestellt haben - in Spanien kursieren bereits Gerüchte über eine Entlassung.

Kommt Klopp?

Laut dem Portal „Don Balon“ gibt es bei den Königlichen sogar bereits Überlegungen über einen Nachfolger. Ein Name, der dabei genannt wird: Jürgen Klopp!

Jürgen Klopp
© Getty

Der ehemalige Liverpool-Trainer soll sogar schon von Real kontaktiert worden sein. Dem 58-Jährigen wird zugetraut, „ein lethargisches Team zu revitalisieren“. Dem Bericht zufolge ist man bereit, dem derzeitigen „Global Head of Soccer“ von Red Bull ein „attraktives Angebot“ zu machen, das Klopp nur schwer ablehnen könne.

Neben Klopp wird aber auch über ein Comeback von Zinedine Zidane spekuliert. Der ehemalige Real-Erfolgstrainer soll allerdings nach der WM die französische Nationalmannschaft übernehmen.

