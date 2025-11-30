Ohne Alaba: Real patzt schon wieder in der Liga

Real Madrid hat in der 14. Runde der spanischen Fußball-LaLiga die Tabellenführung verloren.

Der Arbeitgeber des nicht im Kader berücksichtigten ÖFB-Stars David Alaba kam am Sonntag bei Nachzügler Girona über ein 1:1 nicht hinaus, ist damit drei Ligapartien sieglos und nun einen Zähler hinter dem FC Barcelona Zweiter. Die Katalanen hatten bereits am Samstag die Spitzenposition mit einem 3:1 gegen Alaves erklommen. Der Dritte Villarreal siegte bei Real Sociedad mit 3:2.

Nach einem aberkannten Treffer von Kylian Mbappe (40.) war es der Außenseiter, der durch Azzedine Ounahi (45.) in Führung ging. Ein verwandelter Elfmeter von Mbappe nach Foul an Vinicius Junior (67.) bewahrte die "Königlichen" vor einer Niederlage. In der Folge hatte die Truppe von Trainer Xabi Alonso Pech, dass es nach einem Foul an Rodrygo im Strafraum keinen weiteren Strafstoß gab (80.). Zudem schlenzte Mbappe den Ball in der letzten Aktion am Tor vorbei (94.). Es war Reals drittes Remis, jeweils in der Fremde, in der Meisterschaft in Folge. Girona ist zu Hause fünf Partien unbesiegt.

Das Stadtderby von Sevilla wurde von Zuschauerausschreitungen überschattet. Die Partie im Stadion des FC Sevilla musste kurz vor Schluss beim Stand von 2:0 für Betis für eine Viertelstunde unterbrochen werden, weil Fans Gegenstände aufs Spielfeld geworfen hatten. Die Vorfälle kulminierten, nachdem FC-Stürmer Isaac Romero mit Rot vom Platz gestellt worden war (84.). Die Mannschaften mussten daraufhin vom Feld. Betis gewann am Ende 2:0 und ist nun Tabellen-Fünfter.