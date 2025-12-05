Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Kriechmayr
© GEPA

Primetime-Hit

Im Super-G brennt Kriechmayr auf Revanche

05.12.25, 07:40
Teilen

Beim Auftakt-Super-G letzte Woche in Copper Mountain musste sich Vincent Kriechmayr (34) dem „unschlagbaren“ Marco Odermatt (28) nur um 8 Hundertstel bzw. 2,15 Meter geschlagen geben. Das macht Hoffnung, beim zweiten Saison-Super-G in Beaver Creek den Spieß umzudrehen. 

Wegen des Wetterumschwungs in Colorado wurde das Primetime-Rennen auf der berühmten Raubvogel-Strecke von Samstag auf Freitag vorverlegt. ORF ist via Livestream (ORF on) vom Start (19.15 Uhr) an live dabei. Nach Ende der Übertragung der Fußball-WM-Auslosung steigt dann ORF1 ein.  

Sehen wir Kriechmayr und Haaser live im TV?

Im Idealfall rechtzeitig, um unsere Mitfavoriten Vincent Kriechmayr, der beim Super-G in Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, Raphael Haaser (3. beim Auftakt in Copper Mountain) und Stefan Babinsky (4. in Copper) live in Aktion zu sehen.

Kriechmayr ist nach dem in der Abfahrt am Donnerstag als Fünfter knapp verpasstem Podest besonders motiviert: "Im Super-G kann die Welt schon wieder anders ausschauen, aber wir müssen uns auch beweisen und das Beste zeigen." Der Oberösterreicher erwartet einen technisch anspruchsvollen Super-G auf einer sich besser entwickelnden Piste. "Hoffentlich können wir ein Schäuferl drauflegen", betonte der Routinier, der in den USA von seinen Geschwistern angefeuert wird. "Ich bin auch ohne meine Familie sehr motiviert, aber ich freue mich, dass sie daran teilhaben können."

Eichberger träumt von Podest-Premiere

Der in der Abfahrt zu Rang sieben gerauschte Stefan Eichberger ist laut Kriechmayr demnächst für einen Podestplatz fällig. Der 25-jährige Steirer will im Super-G nicht viel anders machen und baut auf die Teamstärke. "Der Speed passt, wir sind in der ganzen Mannschaft gut aufgestellt." RTL-Weltmeister Haaser hat in den Speed-Disziplinen Lunte gerochen und will nach Rang zwei in Copper nachlegen. "Der Super-G geht mir einfach leichter von der Hand und macht mir brutal Spaß", so der Tiroler. ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer setzt auf das große Selbstvertrauen nach dem starken Auftakt-Super-G. "Das war sehr positiv, wir sind eine starke Mannschaft, ich bin da sehr guter Dinge."

Für Neo-Speedcoach Andreas Evers ist es "hoffentlich nur eine Frage der Zeit", bis unsere Asse den ersten Saisonsieg einfahren: "Es muss bei jedem Rennen unser Anspruch sein, zu gewinnen!" Mit dieser Einstellung sollte es tatsächlich früher klappen als in der vergangenen Saison, als uns Lukas Feurstein erst beim Finale in Sun Valley vor einer historischen Sieglos-Saison bewahrt hatte ...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden