Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Liebevolle Zurückhaltung! Überlassen Sie dem Partner die Initiative!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Mehr Einfühlungsvermögen! Verständnis gibt der Liebe sicher Auftrieb.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Achtsam zuhören, statt zu streiten! Legen Sie eine Nachdenkpause ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Auch wenn man sich ungeduldig gibt, dürfen Sie auf Verständnis zählen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Viel feinfühliger zur Sache, man könnte heute sehr empfindlich sein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Vorsicht, man ist ziemlich empfindlich! Halten Sie sich daher zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Schauen Sie sich Ihre Gefühle genauer an, überdenken Sie Ihre Haltung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man wendet sich Ihnen gerne zu. Sie haben das ersehnte Verständnis.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Denken Sie mal darüber nach, wie Sie anderen taktvoll begegnen können.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie einfühlsam, dann weiß man sich bei Ihnen bestens aufgehoben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lassen Sie ein wenig Romantik aufkommen! Man braucht viel mehr Gefühl.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man kommt wieder auf Sie zu. Reagieren Sie positiv und kommunikativ!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.