Näher als Sie denken: Tripadvisor kürt die schönsten Strände 2026

Haben Sie auch genug vom grauen Februar-Wetter in Österreich? Wenn Sie gerade sehnsüchtig vom Sommerurlaub träumen, kommt dieses Ranking wie gerufen. Tripadvisor hat die schönsten Strände der Welt 2026 gekürt. Die beste Nachricht: Die Traumstrände liegen teilweise nur wenige Flugstunden entfernt.

Auch wenn uns der Winter noch fest im Griff hat, die Tage, an denen wir uns im weichen Sand ausstrecken und dem Rauschen der Wellen lauschen, werden wiederkommen. Doch wohin soll die Reise gehen, wenn die Auswahl so riesig ist? Die Reise-Plattform Tripadvisor hat basierend auf Millionen von Bewertungen der letzten zwölf Monate die „Travellers’ Choice Awards 2026“ veröffentlicht. Hier kommen die weltbesten Strände für 2026:



Platz 1: Isla Pasion, Cozumel, Mexiko

© Getty Images

Der Spitzenplatz für 2026 geht nach Mexiko. Die Isla Pasion ist genau das, was der Name verspricht: Ein Ort der Leidenschaft für pure Naturschönheit. Dieser private Inseltraum ist nur zehn Minuten per Boot von Cozumel entfernt und bietet blendend weißen Sand, der fast unwirklich erscheint. Packen Sie bei einem Besuch unbedingt die Schnorchel-Ausrüstung ein. Hier schwimmen Sie mit Stachelrochen über geschützte Korallenriffe. Wer Glück hat, entdeckt sogar die Nistplätze der dort heimischen Meeresschildkröten.

Platz 2: Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland

© Getty Images

Sie müssen nicht in die Karibik fliegen, um den zweitschönsten Strand der Welt zu erleben. Elafonissi auf Kreta holt Silber und ist damit offiziell der schönste Strand Europas 2026! Der Sand schimmert hier magisch rosa – ein Phänomen, das durch zerstoßene Muscheln entsteht. Flache Lagunen machen ihn zum perfekten Planschbecken für Familien, während Naturliebhaber durch die angrenzenden Zedernwälder wandern oder Vögel auf den Sandbänken beobachten können.

Platz 3: Balos Lagoon, Kreta, Griechenland

© Getty Images

Griechenland dominiert das Ranking! Auch Platz 3 geht nach Kreta, und zwar an die atemberaubende Lagune von Balos. Einst ein Versteck für Piraten, ist dieser Ort heute ein streng geschütztes Naturreservat mit kristallklarem, türkisem Wasser vor einer dramatischen Felskulisse. Wer mit dem Mietwagen anreist, sollte die Flip-Flops im Auto lassen und festes Schuhwerk anziehen. Der Abstieg vom Parkplatz ist steil, aber der Ausblick entschädigt für jede Mühe.

Platz 4: Eagle Beach, Aruba

© Getty Images

Wer den klassischen Karibik-Traum sucht, aber auf überfüllte Handtuch-Reihen verzichten möchte, ist am Eagle Beach auf Aruba genau richtig. Er ist berühmt für seinen puderzuckerweichen weißen Sand und bietet wohl einen der spektakulärsten Sonnenuntergänge der Welt. Von Action bis Entspannung ist alles geboten. Dazu gibt es saubere Annehmlichkeiten und kostenlose Parkplätze.

Platz 5: Praia da Falésia, Algarve, Portugal

© Getty Images

Auch der fünfte Platz beweist, wie wunderschön Europas Küsten sind. Die Praia da Falésia an der portugiesischen Algarve besticht durch einen unglaublichen Farbkontrast: Ockerfarbene, schroffe Felsklippen treffen auf goldenen Sand und tiefblaues, glitzerndes Wasser. Ob Sie sich in die Wellen stürzen oder den malerischen Klippenwanderweg nutzen, um die Aussicht von oben zu genießen: Dieser Strand ist ein Naturkunstwerk.

Die Top 20 der schönsten Strände im Überblick

Isla Pasion, Cozumel, Mexiko Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland Balos Lagoon, Kreta, Griechenland Eagle Beach, Palm - Eagle Beach, Aruba Praia da Falésia, Olhos de Água, Portugal Banana Beach, Phuket, Thailand La Jolla Cove, La Jolla, San Diego, Kalifornien La Pelosa Beach, Sardinien, Italien Manly Beach, Sydney, Australien Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town, Südafrika Falassarna Beach, Kreta, Griechenland Platja De Muro, Mallorca, Spanien Tobacco Bay Beach, St. George, Bermuda Paleokastritsa Beach, Korfu, Griechenland Kite Beach, Dubai, VAE Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesien Clearwater Beach, Clearwater, Florida Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italien Bondi Beach, Sydney, Australien Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Spanien

Mit diesen Zielen ist die Vorfreude auf den Sommer garantiert.