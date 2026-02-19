Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Welt
Näher als Sie denken: Tripadvisor kürt die schönsten Strände 2026
© Getty Images

Strand-Ranking

Näher als Sie denken: Tripadvisor kürt die schönsten Strände 2026

19.02.26, 14:20
Teilen

Haben Sie auch genug vom grauen Februar-Wetter in Österreich? Wenn Sie gerade sehnsüchtig vom Sommerurlaub träumen, kommt dieses Ranking wie gerufen. Tripadvisor hat die schönsten Strände der Welt 2026 gekürt. Die beste Nachricht: Die Traumstrände liegen teilweise nur wenige Flugstunden entfernt.

Auch wenn uns der Winter noch fest im Griff hat, die Tage, an denen wir uns im weichen Sand ausstrecken und dem Rauschen der Wellen lauschen, werden wiederkommen. Doch wohin soll die Reise gehen, wenn die Auswahl so riesig ist? Die Reise-Plattform Tripadvisor hat basierend auf Millionen von Bewertungen der letzten zwölf Monate die „Travellers’ Choice Awards 2026“ veröffentlicht. Hier kommen die weltbesten Strände für 2026:


Platz 1: Isla Pasion, Cozumel, Mexiko

Näher als Sie denken: Tripadvisor kürt die schönsten Strände 2026
© Getty Images

Der Spitzenplatz für 2026 geht nach Mexiko. Die Isla Pasion ist genau das, was der Name verspricht: Ein Ort der Leidenschaft für pure Naturschönheit. Dieser private Inseltraum ist nur zehn Minuten per Boot von Cozumel entfernt und bietet blendend weißen Sand, der fast unwirklich erscheint. Packen Sie bei einem Besuch unbedingt die Schnorchel-Ausrüstung ein. Hier schwimmen Sie mit Stachelrochen über geschützte Korallenriffe. Wer Glück hat, entdeckt sogar die Nistplätze der dort heimischen Meeresschildkröten.

Lesen Sie auch

Platz 2: Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland

Näher als Sie denken: Tripadvisor kürt die schönsten Strände 2026
© Getty Images

Sie müssen nicht in die Karibik fliegen, um den zweitschönsten Strand der Welt zu erleben. Elafonissi auf Kreta holt Silber und ist damit offiziell der schönste Strand Europas 2026! Der Sand schimmert hier magisch rosa – ein Phänomen, das durch zerstoßene Muscheln entsteht. Flache Lagunen machen ihn zum perfekten Planschbecken für Familien, während Naturliebhaber durch die angrenzenden Zedernwälder wandern oder Vögel auf den Sandbänken beobachten können.

Platz 3: Balos Lagoon, Kreta, Griechenland

Näher als Sie denken: Tripadvisor kürt die schönsten Strände 2026
© Getty Images

Griechenland dominiert das Ranking! Auch Platz 3 geht nach Kreta, und zwar an die atemberaubende Lagune von Balos. Einst ein Versteck für Piraten, ist dieser Ort heute ein streng geschütztes Naturreservat mit kristallklarem, türkisem Wasser vor einer dramatischen Felskulisse. Wer mit dem Mietwagen anreist, sollte die Flip-Flops im Auto lassen und festes Schuhwerk anziehen. Der Abstieg vom Parkplatz ist steil, aber der Ausblick entschädigt für jede Mühe.

Platz 4: Eagle Beach, Aruba

Näher als Sie denken: Tripadvisor kürt die schönsten Strände 2026
© Getty Images

Wer den klassischen Karibik-Traum sucht, aber auf überfüllte Handtuch-Reihen verzichten möchte, ist am Eagle Beach auf Aruba genau richtig. Er ist berühmt für seinen puderzuckerweichen weißen Sand und bietet wohl einen der spektakulärsten Sonnenuntergänge der Welt. Von Action bis Entspannung ist alles geboten. Dazu gibt es saubere Annehmlichkeiten und kostenlose Parkplätze.

Platz 5: Praia da Falésia, Algarve, Portugal

Näher als Sie denken: Tripadvisor kürt die schönsten Strände 2026
© Getty Images

Auch der fünfte Platz beweist, wie wunderschön Europas Küsten sind. Die Praia da Falésia an der portugiesischen Algarve besticht durch einen unglaublichen Farbkontrast: Ockerfarbene, schroffe Felsklippen treffen auf goldenen Sand und tiefblaues, glitzerndes Wasser. Ob Sie sich in die Wellen stürzen oder den malerischen Klippenwanderweg nutzen, um die Aussicht von oben zu genießen: Dieser Strand ist ein Naturkunstwerk.

Die Top 20 der schönsten Strände im Überblick

  1. Isla Pasion, Cozumel, Mexiko
  2. Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland
  3. Balos Lagoon, Kreta, Griechenland
  4. Eagle Beach, Palm - Eagle Beach, Aruba
  5. Praia da Falésia, Olhos de Água, Portugal
  6. Banana Beach, Phuket, Thailand
  7. La Jolla Cove, La Jolla, San Diego, Kalifornien
  8. La Pelosa Beach, Sardinien, Italien
  9. Manly Beach, Sydney, Australien
  10. Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town, Südafrika
  11. Falassarna Beach, Kreta, Griechenland
  12. Platja De Muro, Mallorca, Spanien
  13. Tobacco Bay Beach, St. George, Bermuda
  14. Paleokastritsa Beach, Korfu, Griechenland
  15. Kite Beach, Dubai, VAE
  16. Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesien
  17. Clearwater Beach, Clearwater, Florida
  18. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italien
  19. Bondi Beach, Sydney, Australien
  20. Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Spanien

Mit diesen Zielen ist die Vorfreude auf den Sommer garantiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen