Geheimtipps für die Osterferien: Diese Reiseziele werden oft unterschätzt

Sie träumen von der ersten Frühlingssonne, haben aber keine Lust auf überfüllte Strände und endlose Warteschlangen? Kein Problem! Wir haben für Sie die besten Orte für die Osterferien aufgespürt, die Sie jetzt noch zum Schnäppchen-Preis buchen können.

Die Osterferien vom 28. März bis zum 6. April sind die perfekte Gelegenheit, dem winterlichen Alltagstrott zu entfliehen. Doch wer echte Entspannung sucht, möchte sich im Urlaub ungern mit tausenden anderen Touristen um den besten Platz am Strand oder im Café drängeln. Die gute Nachricht: Das müssen Sie auch nicht! Wir haben 5 absolute Geheimtipps für Sie zusammengestellt, die nicht nur mit wenig Menschenmassen punkten, sondern auch das Urlaubsbudget schonen.

Egal ob Sie sich nach Sonne und Strand sehnen, das erste Gelato des Jahres genießen möchten oder doch noch einmal die Skier anschnallen wollen, hier kommt die perfekte Inspiration für Ihre Osterferien!

Valencia

© Getty Images

Wer an Spanien im Frühling denkt, hat oft die überlaufenen Straßen von Barcelona oder Madrid im Kopf. Dabei ist Valencia der wahre Star für die Osterferien! Im März und April lockt die Stadt mit einem wunderbar milden Klima, viel Platz und einer beeindruckenden Mischung aus moderner Architektur und historischem Charme. Besonders für Familien ist Valencia ein Traum: Der Park Jardines del Turia schlängelt sich wie ein grünes Band einmal quer durch die Stadt, perfekt für eine ausgedehnte Fahrradtour.

Südtirol

© Getty Images

Warum sich zwischen Winter und Frühling entscheiden, wenn man in Südtirol beides haben kann? Während in den höheren Lagen oft noch Schnee für Abwechslung sorgt, zieht im Tal bereits der Frühling ein. Rund um Meran und Bozen erwartet Sie im März und April schon ein echter Vorgeschmack auf den Sommer. Die Wiesen erstrahlen in saftigem Grün, die Apfelbäume blühen und die Temperaturen klettern tagsüber oft auf wohlige 20 Grad.

Sonnenskilauf im Zillertal

© Getty Images

Nicht jeder will an Ostern an den Strand! Viele Familien packt in den Ferien noch einmal die Lust auf die Piste! Im Zillertal sind die Schneebedingungen im März und April oft noch hervorragend, da der Boden gefroren ist und die weiße Pracht so erhalten bleibt. Der absolute Vorteil: Das Sonnenskifahren in den Osterferien ist ein echter Genuss. Die Pisten leeren sich merklich, Sie frieren im Lift nicht mehr und die warme Ostersonne sorgt für echtes Kaiserwetter. Spar-Tipp: Die Preise in den Skigebieten sind an Ostern generell oft etwas niedriger als in der teuren Weihnachts-Hauptsaison!

Algarve

© Getty Images

Wenn Sie aus dem winterlichen Grau-in-Grau in Österreich kommen, werden Ihnen die rund 20 Grad in Portugal wie ein hochsommerlicher Traum vorkommen! An der südlichen Algarve ist es zu dieser Jahreszeit herrlich mild. Sie können kilometerlange, breite Sandstrände fast für Sie allein genießen. Zwischen dem tiefblauen Meer und den Hügeln des Barrocal beginnen zudem im Frühjahr die Zitronen- und Orangenbäume zu blühen, Frühlings-Vibes pur!

Korsika

© Getty Images

Unser absoluter Geheimtipp ist die französische Insel Korsika! Ostern (auf Korsika "Pasqua" genannt) bietet hier angenehme Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Es ist die perfekte Zeit, um die Insel zu Fuß zu erkunden, denn die wilde Macchia steht in voller Blüte und taucht die Landschaft in bunte Farben. Die Strände sind noch wunderbar ruhig und laden zu entspannten Spaziergängen ein. Zudem können Sie in den Dörfern beeindruckende traditionelle Osterprozessionen erleben und Sie sollten unbedingt das traditionelle „Cacavelli“-Gebäck probieren.