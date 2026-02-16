Wenn Ihnen Rom gefällt, dann werden Sie diese günstigeren Reiseziele lieben

Rom platzt aus allen Nähten und günstig ist die Ewige Stadt längst nicht mehr. Wenn Sie antikes Flair, beeindruckende Architektur und mediterranes Lebensgefühl lieben, aber keine Lust auf Menschenmassen und hohe Preise haben, dann sollten Sie diese fünf Alternativen kennen.
Rom ist und bleibt ein Traum. Antike Ruinen, beeindruckende Plätze, Espresso um kleines Geld, aber sonst? Leider hat der Massentourismus die Ewige Stadt fest im Griff. Es ist immer voll, Hotels sind teuer und spontane Restaurantbesuche werden schnell zur Geduldsprobe. Wenn Sie Rom lieben, aber Lust auf eine günstigere, entspanntere Alternative haben, dann sollten Sie diese fünf Städte auf dem Schirm haben. Sie bieten fast genauso viel Geschichte, Charme und Dolce-Vita-Feeling, schonen aber deutlich Ihre Geldbörse.
1. Matera: Antike Höhlenstadt mit Wow-Faktor
Matera wirkt wie eine Filmkulisse und genau das ist sie auch oft. Die berühmten Sassi-Höhlenwohnungen zählen zu den ältesten kontinuierlich bewohnten Siedlungen der Welt.
Hier bekommen Sie:
- spektakuläre Felsenarchitektur
- enge Gassen voller Geschichte
- authentische Atmosphäre ohne Dauer-Instagram-Stress
Preislich liegt Matera meist deutlich unter Rom, vor allem bei Unterkünften und Restaurants.
2. Segovia: Aquädukt statt Kolosseum
Sie lieben römische Baukunst? Dann werden Sie die spanische Stadt Segovia feiern. Das gewaltige römische Aquädukt thront mitten in der Altstadt und sorgt garantiert für Antike-Vibes.
Dazu kommen:
- eine charmante Altstadt
- kastilisches Flair
- deutlich niedrigere Preise als in Italiens Hauptstadt
Und Touristenmassen? Deutlich entspannter.
3. Perugia: Italien-Feeling ohne Dauertrubel
Perugia bringt alles mit, was Rom-Fans lieben:
- historische Plätze
- antike Etrusker-Mauern
- beeindruckende Palazzi
Aber eben ohne die Dauer-Schlangen vor jeder Sehenswürdigkeit. Umbrien gilt nicht umsonst als die „grüne Schwester“ der Toskana, wunderschön, aber meist günstiger.
4. Pula: Arena-Feeling am Meer
Sie wollen Antike und Meer kombinieren? Dann ab nach Pula. Das römische Amphitheater der Stadt zählt zu den besterhaltenen weltweit, kleiner als das Kolosseum, aber mindestens genauso beeindruckend.
Pluspunkt:
- Badebuchten inklusive
- meist günstigere Unterkünfte
- entspannter Mix aus Kultur & Strandurlaub
5. Nîmes: Römisches Flair in Südfrankreich
Nîmes wird nicht umsonst „das französische Rom“ genannt. Die Arena von Nîmes und die berühmte Maison Carrée versetzen Sie direkt in die Antike. Und das Beste: Die Stadt ist oft deutlich günstiger als Rom, vor allem außerhalb der Hochsaison.
Dazu gibt’s:
- südfranzösische Leichtigkeit
- großartige Küche
- mediterranes Lebensgefühl
Viel Antike, weniger Touristen
Rom bleibt einzigartig, keine Frage. Aber wenn Sie Lust auf Geschichte, beeindruckende Architektur und mediterranes Flair haben, ohne sich durch Menschenmengen zu schieben oder Ihr Budget zu sprengen, dann sind diese fünf Städte echte Alternativen.