Wenn Ihnen Rom gefällt, dann werden Sie diese günstigeren Reiseziele lieben

Rom platzt aus allen Nähten und günstig ist die Ewige Stadt längst nicht mehr. Wenn Sie antikes Flair, beeindruckende Architektur und mediterranes Lebensgefühl lieben, aber keine Lust auf Menschenmassen und hohe Preise haben, dann sollten Sie diese fünf Alternativen kennen.

Rom ist und bleibt ein Traum. Antike Ruinen, beeindruckende Plätze, Espresso um kleines Geld, aber sonst? Leider hat der Massentourismus die Ewige Stadt fest im Griff. Es ist immer voll, Hotels sind teuer und spontane Restaurantbesuche werden schnell zur Geduldsprobe. Wenn Sie Rom lieben, aber Lust auf eine günstigere, entspanntere Alternative haben, dann sollten Sie diese fünf Städte auf dem Schirm haben. Sie bieten fast genauso viel Geschichte, Charme und Dolce-Vita-Feeling, schonen aber deutlich Ihre Geldbörse.

1. Matera: Antike Höhlenstadt mit Wow-Faktor

Matera wirkt wie eine Filmkulisse und genau das ist sie auch oft. Die berühmten Sassi-Höhlenwohnungen zählen zu den ältesten kontinuierlich bewohnten Siedlungen der Welt.

© Getty Images

Hier bekommen Sie:

spektakuläre Felsenarchitektur

enge Gassen voller Geschichte

authentische Atmosphäre ohne Dauer-Instagram-Stress

Preislich liegt Matera meist deutlich unter Rom, vor allem bei Unterkünften und Restaurants.

2. Segovia: Aquädukt statt Kolosseum

Sie lieben römische Baukunst? Dann werden Sie die spanische Stadt Segovia feiern. Das gewaltige römische Aquädukt thront mitten in der Altstadt und sorgt garantiert für Antike-Vibes.

© Getty Images

Dazu kommen:

eine charmante Altstadt

kastilisches Flair

deutlich niedrigere Preise als in Italiens Hauptstadt

Und Touristenmassen? Deutlich entspannter.

3. Perugia: Italien-Feeling ohne Dauertrubel

Perugia bringt alles mit, was Rom-Fans lieben:

historische Plätze

antike Etrusker-Mauern

beeindruckende Palazzi

© Getty Images

Aber eben ohne die Dauer-Schlangen vor jeder Sehenswürdigkeit. Umbrien gilt nicht umsonst als die „grüne Schwester“ der Toskana, wunderschön, aber meist günstiger.

4. Pula: Arena-Feeling am Meer

Sie wollen Antike und Meer kombinieren? Dann ab nach Pula. Das römische Amphitheater der Stadt zählt zu den besterhaltenen weltweit, kleiner als das Kolosseum, aber mindestens genauso beeindruckend.

© Getty Images

Pluspunkt:

Badebuchten inklusive

meist günstigere Unterkünfte

entspannter Mix aus Kultur & Strandurlaub

5. Nîmes: Römisches Flair in Südfrankreich

Nîmes wird nicht umsonst „das französische Rom“ genannt. Die Arena von Nîmes und die berühmte Maison Carrée versetzen Sie direkt in die Antike. Und das Beste: Die Stadt ist oft deutlich günstiger als Rom, vor allem außerhalb der Hochsaison.

© Getty Images

Dazu gibt’s:

südfranzösische Leichtigkeit

großartige Küche

mediterranes Lebensgefühl

Viel Antike, weniger Touristen

Rom bleibt einzigartig, keine Frage. Aber wenn Sie Lust auf Geschichte, beeindruckende Architektur und mediterranes Flair haben, ohne sich durch Menschenmengen zu schieben oder Ihr Budget zu sprengen, dann sind diese fünf Städte echte Alternativen.