Costa Toscana: Eine italienische Stadt auf Reisen

Wer Italien als Urlaubsdestination liebt, wird sich an Bord sofort zuhause fühlen: wegen der Menschen, der Lebensart und nicht zuletzt wegen der Kulinarik.

Blick von der Balkonkabine auf Palermo. © Harald E. Meyer

Man stelle sich ein italienisches Fischerdorf vor. Im Zentrum ein belebter Platz, umgeben von Cafés und Restaurants. Hier beginnt der Tag mit einem schnellen Espresso und einem Cornetto an der Bar, am Nachmittag bestimmen spielende Kinder und flanierende Familien das Bild, am Abend füllt sich der Platz mit Stimmen, Musik und Lebensfreude. In den umliegenden Lokalen duftet es nach frischer Pasta, Pizza kommt aus dem Ofen, Gelato schmilzt in der warmen Luft. Boutiquen, Bars, ein Spa und vielfältige Freizeitangebote runden das Bild ab. Man schwimmt, treibt Sport oder wagt den Sprung über eine spektakuläre Wasserrutsche ins kühle Nass.

ie Campari-Bar an Bord der Costa Toscana © Harald E. Meyer

Italienisches Flair auf See

Genau dieses Dorf findet man an Bord der Costa Toscana – mit einem entscheidenden Unterschied: Es reist. Und so wird diese italienische Stadt zur Bühne und gleichzeitig zur Basis für Entdeckungen im gesamten westlichen Mittelmeer. Das Bordleben ist lebendig, aber nie hektisch, italienisch im besten Sinn: genussvoll, kommunikativ und entspannt.

kulptur von Bruno Catalano, Bleu de Chine- Hommage an die Reisenden in Marseille © Harald E. Meyer

Metropolen, Kulturen und Geschichte

Unsere Reise beginnt in Savona, über Nacht erreichen wir die erste Station: Marseille. Costa bietet ein umfangreiches Ausflugsprogramm, neu ist der komfortable „Costa GoRound“-Bus, der Gäste direkt vom Schiff ins Stadtzentrum bringt. Vom alten Hafen aus führt unser Weg hinauf zur Basilika Notre-Dame de la Garde. Hoch über der Stadt scheint sie über Marseille zu wachen, der Blick reicht weit über die Dächer bis zum Hafenbecken, in dem sich die Costa Toscana erkennen lässt, und hinaus auf das offene Meer – ein eindrucksvoller Auftakt.

Barcelona: Sagrada Familia © Harald E. Meyer

In Barcelona wartet mit der Sagrada Familia eines der faszinierendsten Bauwerke Europas. Der monumentale Bau nähert sich seiner Vollendung. Der Christus-Turm wird heuer fertiggestellt und macht die Basilika mit 172,5 Metern zur höchsten Kirche der Welt. Im Inneren ist der Bau bereits abgeschlossen: Licht, Farben und Details schaffen eine Atmosphäre, die selbst erfahrene Reisende staunen lässt. Ein Besuch ist schon jetzt mehr als lohnend, zumal man sich mithilfe einer eigenen App individuell und im eigenen Tempo durch das Bauwerk führen lassen kann.

Gewürze, Stoffe und Stimmen

Über Alicante und Málaga erreichen wir Tanger. Die marokkanische Hafenstadt empfängt uns mit orientalischem Charme. In den engen Gassen des Souks verlieren wir uns zwischen Gewürzen, Stoffen und Stimmen, begleitet von der spürbaren Freundlichkeit der Einheimischen. Tanger verzaubert – leise, intensiv und nachhaltig.

Tanzshow an Bord der Costa Toscana © Harald E. Meyer

Genuss, Entspannung und gutes Gefühl

Bei Sonnenuntergang verlassen wir Tanger, zwei Seetage führen uns Richtung Tunis. Jetzt zeigt die Costa Toscana ihre ganze Stärke: abwechslungsreiches Entertainment, Spiele und Shows sowie eine beeindruckende gastronomische Vielfalt nahezu rund um die Uhr. Gleichzeitig findet man mühelos Ruhe – in der Kabine, auf stillen Decks oder im Spa, wo exzellente Massagen echte Tiefenentspannung ermöglichen.

Geringer Fußabdruck

Auch der direkte Kontakt zur Crew prägt diese Reise. Der Kapitän selbst nimmt sich Zeit, führt auf die Brücke und erzählt aus seinem Leben zur See. Seine Leidenschaft und sein Respekt für Mannschaft und Gäste sind spürbar und erklären die besondere, fast familiäre Stimmung an Bord. In einem persönlichen Gespräch erklärt mir Comandante Tihomir Muzic, was die Costa Toscana auszeichnet: von der Idee der „Smart City“ über den Einsatz von LNG (auf –165° C abgekühltes flüssiges Erdgas) als Energiequelle bis hin zu den zahlreichen Maßnahmen, um den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten. Ein kleiner, aber feiner Vorteil zeigt sich ganz nebenbei: Als Stammgast sammelt man Punkte im Costa C-Club, der Treue mit spürbaren Privilegien und attraktiven Vorteilen belohnt.

Geschichte und Kontraste

In La Goulette, dem Hafen von Tunis, tauchen wir tief in die Geschichte ein. Römische Überreste, Aquädukte und kunstvolle Mosaike zeugen von der bewegten Vergangenheit dieses Landes. Eine Fahrt ins Hinterland führt zu einem ehemaligen Berberdorf – ein stiller, eindrucksvoller Kontrast zur Weite des Meeres.

Das Restaurant Archipelago an Bord der Costa Toscana © Harald E. Meyer

Kulinarische Entdeckungen

Palermo bildet einen weiteren Höhepunkt. Die Stadt lebt von ihrem kulturellen Mix, ihrem Tempo, ihren Märkten. Zwischen Obstständen, Gewürzen und lokalen Spezialitäten werden alle Sinne angesprochen. Ein Tipp bleibt: Die Cannoli, eine sizilianische Spezialität aus einer frittierten Teigrolle mit einer süßen cremigen Füllung, in der Tortenbäckerei „I Segreti del Chiostro“ zählen zu den besten – nicht nur in Palermo, sondern vermutlich in ganz Italien.

Zehn Tage voller Eindrücke

Über Civitavecchia kehren wir schließlich nach Savona zurück. Zehn Tage Mittelmeer, zehn Tage Italien, zehn Tage voller Eindrücke. Die Costa Toscana zeigt, wie sehr eine Kreuzfahrt mehr sein kann als das Reisen von Hafen zu Hafen: nämlich ein Urlaub mit Italien selbst. Und die Vorfreude auf die nächste Route beginnt noch an Bord – Live your wonder.

Kurz Check:

Fakten zum Schiff

Die Costa Toscana wurde 2022 in Dienst gestellt. Das 337 Meter lange Flaggschiff der Reederei Costa Crociere wird mit LNG betrieben.

Ausstattung: 21 Restaurants, 19 Bars, ein großes Spa sowie vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten.

Wissenswert

MyItalian-Genusspaket. Mit dem MyItalian-Genusspaket ist eine umfangreiche Getränkeauswahl im Kreuzfahrtpreis inkludiert und man hat die Kosten im Griff. Das Paket ist aktuell bei vielen All-Inklusive-Angeboten gratis, buchbar bis 2.3.2026. Angebote. Auf der Homepage www.costakreuzfahrten.at findet man die aktuellsten Angebote – bereits ab ca. 700 Euro pro Person – oder im Reisebüro Ihrer Wahl. Costa bietet attraktive Last Minute-Schnäppchen. www.costakreuzfahrten.at

Erleben

Marseille: Die Hafenstadt in Südfrankreich ist schon seit ihrer Gründung um 600 v. Chr. durch griechische Seefahrer ein wichtiges Zentrum für die Einwanderung und den Handel. Das Herz der Stadt ist der alte Hafen Vieux-Port, wo Fischer ihren Fang direkt an der Anlegestelle verkaufen.

Barcelona: Nach 140 Jahren Bauzeit werden zum 100. Todestag von Antoni Gaudí die Haupttürme der Sagrada Familia fertiggestellt sein. Es empfiehlt sich, einen Besuchs-Slot für die Sagrada Familia online zu buchen. Das erspart viel Zeit vor Ort und über die App hat man einen wirklich guten Guide „im Ohr“. www.barcelonaturisme.com

Alicante: Das Castillo de Santa Bárbara thront auf einem Hügel mit einem eindrucksvollen Blick über die Stadt und die Mittelmeerküste.

Tanger, eine marokkanische Hafenstadt an der Straße von Gibraltar, bildet schon seit der Zeit der Phönizier eine strategische Verbindung zwischen Afrika und Europa.

Palermo ist die Hauptstadt der italienischen Insel Sizilien. In der Kathedrale von Palermo aus dem 12. Jahrhundert befinden sich Königsgräber und das imposante, neoklassizistische Teatro Massimo beherbergt die Oper der Stadt.

Verfasst von Harald & Claudia Meyer