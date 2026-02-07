Wo der Frühling früher beginnt: Die schönsten Reiseziele zur Blütezeit weltweit

Wenn Mandeln, Zitronen und Wildblumen in voller Blüte stehen, beginnt der Frühling an manchen Orten besonders früh. Von Mallorca über Portugal bis nach Marrakesch und Japan locken milde Temperaturen, Farbenpracht und betörende Düfte.

Valdemossa/Mallorca. Die Berge rund um den malerischen Ort leuchten im Frühjahr rosa-weiß. © Gettyimages

Mallorca: Mandelblüten und frühe Frühlingsgefühle im Mittelmeer

Ein Meer aus Mandelblüten. Kaum eine Insel verspricht so frühe Frühlingsgefühle wie Mallorca. Bereits Anfang Februar verwandeln die Mandelbäume die Berge und Täler der Insel in ein zartrosa-weißes Blütenmeer. Besonders die Serra de Tramuntana bietet atemberaubende Ausblicke: Zwischen Olivenhainen, historischen Dörfern und schroffen Bergen blühen die Bäume wie kleine Wunder der Natur. Wanderungen entlang der Pfade von Sóller oder Valldemossa werden so zu einem sinnlichen Erlebnis, bei dem die Luft nach Mandeln und frischer Erde duftet. Neben den Wanderungen locken kleine Dörfer mit traditionellen Cafés und Wochenmärkten, auf denen lokale Produkte wie Mandelgebäck, Honig oder Olivenöl verkostet werden können.

Zitrudduft begleitet die Wanderer entlang der Algarve. © Gettyimages

Algarve & Alentejo: Wildblumen und Zitrusduft an Portugals Küste

Die südliche Küste Portugals, mit der Algarve und dem Alentejo, bietet im Frühling eine einzigartige Mischung aus Wildblumen und Zitrusblüten. Kilometerlange Strände und Klippenpfade werden flankiert von bunten Mohn-, Margeriten- und Kornblumenfeldern. Besonders die Orangen- und Zitronenhaine rund um Lagos, Tavira oder Vila Nova de Milfontes stehen jetzt in voller Blüte.

Rad- und Wandertouren entlang der Küste ermöglichen nicht nur Panoramablicke auf den Atlantik, sondern auch intensive Sinneseindrücke: Der Duft der Orangenblüten mischt sich mit der salzigen Meeresluft, und die bunten Felder wirken wie lebende Teppiche aus Farben. Wer gerne fotografiert, findet hier nahezu unbegrenzte Frühlingsmotive.

Japan. Die kräftige rosa Zwetschkenblüte mit dem schneebedeckten Fuji im Hintergrund, ist ein Top-Fotomotiv. © Gettyimages

Japan: Zwetschkenblüte und stille Frühlingsmomente im Land der aufgehenden Sonne

Wen es jetzt in die Ferne zieht, der erlebt den Frühling im Land der aufgehenden Sonne, wo die Zwetschkenblüte (ume) die Landschaft in ein zartes Rosa taucht. Bereits Ende Februar bis Anfang März beginnen die Bäume zu blühen – oft noch vor der berühmten Kirschblüte. Besonders in Städten wie Kumamoto oder der Region Kyushu bilden die kleinen Zwetschkenblüten einen magischen Kontrast zu den grünen Hügeln und den Tempelanlagen. In traditionellen Parks und Gärten können Besucher die Ruhe genießen, während die Blüten in der Sonne glänzen. Japanische Teezeremonien oder kleine Street-Food-Märkte in den Städten ergänzen das Naturerlebnis.

AmalfiKüste. Sie bietet sich für den Urlaub im Frühjahr an – ohne sommerlichen Massentourismus –, wenn die Zitronen und Orangen blühen. © Gettyimages

Amalfiküste: Zitronenblüte zwischen Meer, Bergen und Dolce Vita

Die Amalfiküste in Italien ist weltweit berühmt für ihre Zitrushaine. Zwischen Positano, Amalfi und Ravello leuchten Zitronen- und Orangenbäume in sattem Gelb und Orange, während die Terrassenhäuser in Pastellfarben darüber thronen. Spaziergänge auf den Panoramawegen oder entlang kleiner Küstenpfade führen vorbei an duftenden Zitronenhainen, die nicht nur die Luft erfüllen, sondern auch kulinarische Inspiration bieten: Limoncello, Marmeladen und frische Zitrusgerichte gehören zu den lokalen Spezialitäten.

Wer im Frühling hierher reist, erlebt die Küste ohne die sommerliche Hektik und kann die Kombination aus Meer, Bergen und Blütenpracht in aller Ruhe aufsaugen.

Kreta. Bunte Wildblumenfelder färben die fruchtbare Lasithi-Hochebene in Blau, Rot, Gelb und Violett © Gettyimages

Kreta: Wildblumenparadies und ursprünglicher Frühling im Süden Europas

Auch Kreta zeigt sich früh im Jahr in voller Blütenpracht. Ab Februar erwachen die wilden Landschaften: Kornblumen, Mohn, Krokusse und viele endemische Pflanzen färben Wiesen, Berghänge und Küstenpfade in blau, rot, gelb und violett. Besonders im Süden Kretas – in der Messara-Ebene – und rund um die Bergdörfer können sich Wanan der Vielfalt der Wildblumen erfreuen. Neben der Natur locken kleine Tavernen mit lokalen Spezialitäten: hausgemachte Pastagerichtefrische mit Ziegenkäse, frischen Kräutern und selbst erzeugem Olivenöl.

Marrakesch. Im grünen Innenhof des Riads lädt jeder Platz zum Lesen, Träumen und Abschalten ein. © Gettyimages

Marrakesch & Nordafrika: Mandel- und Orangenblüte im orientalischen Frühling

Wer die Farbenpracht des Frühlings noch exotischer erleben möchte, reist am besten nach Marrakesch. Mandelbäume, Orangenhaine und Zitronenplantagen entfalten hier ihre Blüten gleichzeitig und verwandeln die Umgebung in ein duftendes Paradies. Die Kombination aus orientalischem Marktleben, historischen Palästen und Blütenlandschaften macht den Besuch unvergesslich. Besonders die Gärten der Riads, wo sich der Duft von Orangenblüten, Gewürzen und frisch gebrühtem Minztee paaren, laden zum Durchatmen und Genießen ein.