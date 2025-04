Atemberaubend! DAS sind die schönsten Orte der Welt laut "Time Out"

Es gibt Orte, die so wunderschön sind, dass sie fast unwirklich erscheinen. Wasserfälle, exotische Inseln oder geheimnisvolle Landschaften – die Welt steckt voller magischer Plätze. Das Reisemagazin „Time Out“ hat die beeindruckendsten ausgewählt.

DAS sind die schönsten Orte der Welt laut "Time Out"

Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Weltreise zu den Highlights.

Platz 3: Das Punakha-Tal, Bhutan

Eingebettet in sanfte Berghänge auf 1.300 Metern Höhe erstreckt sich das malerische Punakha-Tal in Bhutan. Zwei leuchtend türkisfarbene Flüsse, der Po-Chu und der Mo-Chu, durchziehen diese traumhafte Landschaft und treffen am beeindruckenden Punakha Dzong zusammen. Dieses majestätische Kloster gilt als eines der schönsten in ganz Bhutan. Besonders im Frühling, wenn die violetten Blüten der Jacaranda-Bäume das Ufer verzaubern, wird das Tal zu einem wahren Paradies.

Platz 2: Die Victoriafälle, Afrika

An der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe donnern die Victoriafälle mit einer Breite von fast 1.800 Metern in die Tiefe. Sie sind nicht nur die breitesten Wasserfälle der Welt, sondern auch eines der spektakulärsten Naturschauspiele unseres Planeten. Nicht umsonst nennen die Einheimischen sie "Mosi-oa-Tunya" – der "Rauch, der donnert". Bereits 1855 schrieb der Forscher David Livingstone in sein Tagebuch, dass selbst Engel begeistert wären, wenn sie über diese atemberaubenden Wasserfälle fliegen würden.

Platz 1: Der Komodo-Nationalpark, Indonesien

Den Titel des schönsten Ortes der Welt vergibt "Time Out" an den Komodo-Nationalpark in Indonesien. Besonders berühmt ist der Ausblick von Padar Island: Hier reihen sich Buchten mit weißem, schwarzem und sogar rosa Sand wie ein Gemälde aneinander. Doch die Region hat noch mehr zu bieten: Hier leben die faszinierenden Komodowarane, die weltweit einzigartig sind. Auch unter Wasser gibt es viel zu entdecken – von bunten Korallenriffen bis zu majestätischen Mantarochen.

Platz 4-10: Weitere traumhafte Orte der Welt

Neben den Top 3 gibt es viele weitere atemberaubende Reiseziele, die es auf die Liste geschafft haben.

