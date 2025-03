Kirschblüte in Wien: Die schönsten Orte für das Naturspektakel

Die Kirschblüte ist nicht nur in Japan ein Highlight – auch Wien hat echte Insta-Spots zu bieten! Wir verraten, wo Sie das rosa Blütenmeer am besten bestaunen können.

Der Frühling in Wien ist eine wahre Augenweide, vor allem, wenn die Kirschblüten in voller Blüte stehen. Von Ende März bis Mitte April verwandeln die zarten rosa und weißen Blüten die Stadt in ein wahres Paradies. Wer sich das zauberhafte Schauspiel nicht entgehen lassen will, sollte an den folgenden Orten in Wien vorbeischauen, um die Kirschblüten in ihrer ganzen Pracht zu erleben.

1. Setagayapark

Der Setagayapark ist wohl einer der bekanntesten Orte in Wien, um die Kirschblüten zu bewundern. Dieser Park, der eine Partnerschaft mit dem gleichnamigen Park in Setagaya, Tokio, pflegt, wird jedes Jahr im Frühling von einer beeindruckenden Vielzahl japanischer Kirschbäume geschmückt. Wenn die Blüten in den Himmel sprießen, wird der Park zu einem Ort der Ruhe und Besinnung – ideal für Spaziergänge unter blühenden Bäumen.

2. Kirschenhain auf der Donauinsel

Ein weiteres Highlight für Kirschblüten-Fans ist der Kirschenhain auf der Donauinsel. Hier, direkt am Wasser, blühen die Kirschbäume in zarten Tönen und verleihen der Insel ein besonderes Flair. Besonders schön ist es hier bei Sonnenuntergang, wenn das warme Licht die Blüten noch intensiver erstrahlen lässt. Nicht verpassen, sollten Sie das jährliche Kirschenhainfest, das 2025 am 24. April stattfindet.

3. Stadtpark

Der Stadtpark, einer der ältesten und bekanntesten Parks Wiens, wird im Frühling zu einem wahren Blütenparadies. Die Kirschbäume im Park, die teilweise schon seit Jahrzehnten hier stehen, verleihen der historischen Kulisse einen frischen, lebendigen Touch. Bei einem Spaziergang entlang des Teiches oder unter den Bäumen fühlt man sich wie in einem japanischen Garten – ein perfekter Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Ausschau sollten Sie vor allem auf der Höhe des Hilton und der Stubenbrücke halten.

4. Kurpark Oberlaa

Wer es etwas ruhiger mag, ist im Kurpark Oberlaa genau richtig. Dieser weitläufige Park bietet nicht nur ein entspanntes Ambiente, sondern auch zahlreiche Kirschbäume, die in der Blütezeit für wahre Farbspektakel sorgen. Hier kann man die Kirschblüten in aller Ruhe genießen und bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Grünanlagen den Frühling in vollen Zügen erleben.

5. Hainburger Weg – Ein Blütenmeer im Wiener Umland

Der Hainburger Weg im südlichen Teil Wiens ist ein weiterer perfekter Ort, um die Kirschblüten in all ihrer Schönheit zu erleben. Der Weg verläuft durch eine malerische Landschaft und bietet zahlreiche Stellen, an denen die Kirschbäume in voller Blüte stehen. Besonders im Frühling zeigt sich diese Region von ihrer schönsten Seite – ein idealer Ort für ausgedehnte Spaziergänge oder Radtouren.

6. Mexikoplatz

Der Mexikoplatz im 2. Bezirk ist ein wahres Kleinod für Stadtbewohner, die nicht weit reisen möchten, um die Kirschblüten zu genießen. Der Platz ist von Kirschbäumen gesäumt, die im Frühling ein wundervolles Blütenmeer bilden. Der Vorplatz der Franz-von-Assis-Kirche ist der perfekte Fotospot!

7. Donaupark

Der Donaupark, ein weiteres Highlight Wiens, bietet in der Kirschblütenzeit einen besonderen Anblick. Die weitläufigen Grünflächen, kombiniert mit den zarten Kirschblüten, machen den Park zu einem perfekten Ort für einen Spaziergang oder ein Picknick im Frühling. Besonders schön ist der Blick von den höheren Lagen des Parks, wo man die Blütenpracht in vollen Zügen genießen kann.