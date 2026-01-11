Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Das sollten Sie in der Woche vom 12. Jänner bis 18. Jänner laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 3

Das sollten Sie in der Woche vom 12. Jänner bis 18. Jänner laut Mondkalender tun

11.01.26, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 12.01. - 18.01.

Montag - 12. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Kontrollieren Sie Ihren Kräutervorrat und verbrauchen Sie die letzten Kräuter, bevor frische nachkommen. Tipp: Alte Kräuter als Badezusatz verwenden.

Dienstag – 13. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Kalte Sitzflächen und Füße vermeiden. Blasenentzündung! Am Nachmittag viel Tee und Wasser trinken, besonders zwischen 15 und 17 Uhr.

Mittwoch – 14. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Wenn kleine Kinder nichts trinken wollen, ist es wichtig, dem auf den Grund zu gehen, damit keine Blasenentzündung entsteht. Besonders bei Mädchen!

Donnerstag – 15. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Bis Sonntagabend weniger essen, um den „Weihnachtsspeck“ weiter zu reduzieren. Jede Form der Reinigung steht unter einem guten Mond.

Freitag – 16. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Heute und am Sonntag Fingernägel schneiden! Und: Möglichst Schwarz reduzieren. Weiß, Geld, Gold und Grün unterstützen den Tag wesentlich besser.

Samstag – 17. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

An Steinbocktagen ist eine Mani- und Pediküre besonders empfehlenswert. Allerdings kann eine Nagelbehandlung an Samstagen oft problematisch sein, freitags wäre es besser. 

Sonntag – 18. Jänner 2026

  • Neumond
  • Steinbock

Wagen Sie einen Neubeginn, Silvester war dafür nicht gut geeignet. Rote Lebensmittel und Säfte verbessern das Blutbild. Körperhaarentfernung hält heute lange an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden